Риелтор рассказал, какие квартиры сложно продать в Тюмени

Риелтор Казарян: в Тюмени сложнее всего продать жилье площадью больше 120 кв. м

27 марта 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Квартиры большой площади продаются хуже в том числе и из-за высокой цены Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени сложнее всего продать квартиры площадью больше 120-150 квадратных метров. Об этом URA.RU рассказал риелтор компании «Этажи» Эдуард Казарян. По его словам, такие объекты могут продаваться годами. «Самыми ликвидными квартирами считаются однокомнатные 30-50 квадратных метров. Второе место занимают „двушки“, третье — „трешки“ до 100 квадратных метров. Квартиры площадью от 120 метров пользуются наименьшим спросом. То есть от общего количества спроса — всего 4%. Это очень ограниченный сегмент и, естественно, такие квартиры продаются долго. Иногда они стоят на продаже годами, потому что никому не нужны и цена на них зачастую очень высокая», — рассказал риелтор. По мнению Эдуарда Казаряна, чтобы продать такую квартиру есть два пути. Первый — делить жилье на два объекта и второй — снижать стоимость. «Квартиру можно поделить на две части, если это возможно. Оформление документов на перепланировку занимает в среднем от полугода. В моей практике была двухуровневая квартира 300 кв. м., рыночная стоимость которой составляла 16-18 миллионов. В итоге собственник поделил ее на две и за каждую выручил по 11 и 13 миллионов, при этом продав их гораздо быстрее», — добавляет риелтор. Если же по каким-то причинам не получается поделить квартиру, то ускорить продажу поможет снижение ее стоимости. Также важно при продаже сделать качественные фото с описанием, добавить планировку и запустить рекламу, если через полгода квартира так и не продалась, то нужно сбивать цену, добавляет Эдуард Казарян. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени сложнее всего продать квартиры площадью больше 120-150 квадратных метров. Об этом URA.RU рассказал риелтор компании «Этажи» Эдуард Казарян. По его словам, такие объекты могут продаваться годами. «Самыми ликвидными квартирами считаются однокомнатные 30-50 квадратных метров. Второе место занимают „двушки“, третье — „трешки“ до 100 квадратных метров. Квартиры площадью от 120 метров пользуются наименьшим спросом. То есть от общего количества спроса — всего 4%. Это очень ограниченный сегмент и, естественно, такие квартиры продаются долго. Иногда они стоят на продаже годами, потому что никому не нужны и цена на них зачастую очень высокая», — рассказал риелтор. По мнению Эдуарда Казаряна, чтобы продать такую квартиру есть два пути. Первый — делить жилье на два объекта и второй — снижать стоимость. «Квартиру можно поделить на две части, если это возможно. Оформление документов на перепланировку занимает в среднем от полугода. В моей практике была двухуровневая квартира 300 кв. м., рыночная стоимость которой составляла 16-18 миллионов. В итоге собственник поделил ее на две и за каждую выручил по 11 и 13 миллионов, при этом продав их гораздо быстрее», — добавляет риелтор. Если же по каким-то причинам не получается поделить квартиру, то ускорить продажу поможет снижение ее стоимости. Также важно при продаже сделать качественные фото с описанием, добавить планировку и запустить рекламу, если через полгода квартира так и не продалась, то нужно сбивать цену, добавляет Эдуард Казарян.