Тюменские рестораторы занялись арт-терапией для улучшения сервиса в заведениях

28 марта 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

Роспись футболок красками помогает сотрудникам ресторанов повысить качество сервиса Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Тюмени крупная ресторанная компания провела мастер-класс по арт-терапии для сотрудников. Как рассказали URA.RU представители компании, подобная практика позволяет улучшать уровень сервиса в заведениях холдинга. «Внутри нашей компании работает корпоративная школа, где мы проводим различные уроки и мастер-классы. Накануне управляющая наших заведений провела урок по росписи футболок. Большинство участников на новом занятии арт-терапии нарисовали что-то связанное с фирменной символикой компании. Футболки унесли с собой. Наша школа и обучение в ней позволяют сотрудникам держать уровень сервиса в заведениях на высокой отметке», — рассказала URA.RU директор по развитию компании «Максим» Марина Филиппова. Расписанные футболки не предназначены для продажи. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени появился первый в городе робот-официант. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени крупная ресторанная компания провела мастер-класс по арт-терапии для сотрудников. Как рассказали URA.RU представители компании, подобная практика позволяет улучшать уровень сервиса в заведениях холдинга. «Внутри нашей компании работает корпоративная школа, где мы проводим различные уроки и мастер-классы. Накануне управляющая наших заведений провела урок по росписи футболок. Большинство участников на новом занятии арт-терапии нарисовали что-то связанное с фирменной символикой компании. Футболки унесли с собой. Наша школа и обучение в ней позволяют сотрудникам держать уровень сервиса в заведениях на высокой отметке», — рассказала URA.RU директор по развитию компании «Максим» Марина Филиппова. Расписанные футболки не предназначены для продажи. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени появился первый в городе робот-официант.