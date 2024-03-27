Тюменские рестораторы занялись арт-терапией для улучшения сервиса в заведениях

В Тюмени крупная ресторанная компания провела мастер-класс по арт-терапии для сотрудников. Как рассказали URA.RU представители компании, подобная практика позволяет улучшать уровень сервиса в заведениях холдинга.
«Внутри нашей компании работает корпоративная школа, где мы проводим различные уроки и мастер-классы. Накануне управляющая наших заведений провела урок по росписи футболок. Большинство участников на новом занятии арт-терапии нарисовали что-то связанное с фирменной символикой компании. Футболки унесли с собой. Наша школа и обучение в ней позволяют сотрудникам держать уровень сервиса в заведениях на высокой отметке», — рассказала URA.RU директор по развитию компании «Максим» Марина Филиппова.
Расписанные футболки не предназначены для продажи. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени появился первый в городе робот-официант.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.