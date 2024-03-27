27 марта 2024

Тюменские рестораторы занялись арт-терапией для улучшения сервиса в заведениях

© Служба новостей «URA.RU»
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Арт - Пермь 2019. Пермь, краски
Роспись футболок красками помогает сотрудникам ресторанов повысить качество сервиса Фото:

В Тюмени крупная ресторанная компания провела мастер-класс по арт-терапии для сотрудников. Как рассказали URA.RU представители компании, подобная практика позволяет улучшать уровень сервиса в заведениях холдинга.

«Внутри нашей компании работает корпоративная школа, где мы проводим различные уроки и мастер-классы. Накануне управляющая наших заведений провела урок по росписи футболок. Большинство участников на новом занятии арт-терапии нарисовали что-то связанное с фирменной символикой компании. Футболки унесли с собой. Наша школа и обучение в ней позволяют сотрудникам держать уровень сервиса в заведениях на высокой отметке», — рассказала URA.RU директор по развитию компании «Максим» Марина Филиппова.

Расписанные футболки не предназначены для продажи. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени появился первый в городе робот-официант.

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В Тюмени крупная ресторанная компания провела мастер-класс по арт-терапии для сотрудников. Как рассказали URA.RU представители компании, подобная практика позволяет улучшать уровень сервиса в заведениях холдинга. «Внутри нашей компании работает корпоративная школа, где мы проводим различные уроки и мастер-классы. Накануне управляющая наших заведений провела урок по росписи футболок. Большинство участников на новом занятии арт-терапии нарисовали что-то связанное с фирменной символикой компании. Футболки унесли с собой. Наша школа и обучение в ней позволяют сотрудникам держать уровень сервиса в заведениях на высокой отметке», — рассказала URA.RU директор по развитию компании «Максим» Марина Филиппова. Расписанные футболки не предназначены для продажи. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени появился первый в городе робот-официант.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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