26 марта 2024

В Тюмени появился первый робот-официант

© Служба новостей «URA.RU»
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Робот официант. Тюмень , робот, робот официант
Робот-официант Белла приносит еду и разговаривает с гостями Фото:

В тюменском ресторане самообслуживания заказы носит первый и единственный в городе робот-официант Белла. Как рассказали URA.RU в администрации заведения, кроме обслуживания гостей Белла готова с ними поговорить и поздравить с праздниками.

«Мы решили совместить душевное тепло заведения с новыми технологиями. Робот-официант приносит еду, разговаривает с гостями. Может даже поздравить с днем рождения», — рассказали URA.RU в администрации ресторана.

Белла — тысячный робот-официант по всей России. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет рыбный базар с товарами со всего мира.

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В тюменском ресторане самообслуживания заказы носит первый и единственный в городе робот-официант Белла. Как рассказали URA.RU в администрации заведения, кроме обслуживания гостей Белла готова с ними поговорить и поздравить с праздниками. «Мы решили совместить душевное тепло заведения с новыми технологиями. Робот-официант приносит еду, разговаривает с гостями. Может даже поздравить с днем рождения», — рассказали URA.RU в администрации ресторана. Белла — тысячный робот-официант по всей России. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет рыбный базар с товарами со всего мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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