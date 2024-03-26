В Тюмени появился первый робот-официант

27 марта 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Робот-официант Белла приносит еду и разговаривает с гостями Фото: Денис Моргунов © URA.RU В тюменском ресторане самообслуживания заказы носит первый и единственный в городе робот-официант Белла. Как рассказали URA.RU в администрации заведения, кроме обслуживания гостей Белла готова с ними поговорить и поздравить с праздниками. «Мы решили совместить душевное тепло заведения с новыми технологиями. Робот-официант приносит еду, разговаривает с гостями. Может даже поздравить с днем рождения», — рассказали URA.RU в администрации ресторана. Белла — тысячный робот-официант по всей России. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет рыбный базар с товарами со всего мира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В тюменском ресторане самообслуживания заказы носит первый и единственный в городе робот-официант Белла. Как рассказали URA.RU в администрации заведения, кроме обслуживания гостей Белла готова с ними поговорить и поздравить с праздниками. «Мы решили совместить душевное тепло заведения с новыми технологиями. Робот-официант приносит еду, разговаривает с гостями. Может даже поздравить с днем рождения», — рассказали URA.RU в администрации ресторана. Белла — тысячный робот-официант по всей России. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет рыбный базар с товарами со всего мира.