Развлечения Туризм Самые дешевые отели в России и за рубежом для жителей ХМАО, ЯНАО и Тюменской области Жителей ХМАО, ЯНАО и Тюменской области могут летом дешево отдохнуть на Бали 30 марта 2024 в 12:52 Размер текста - 17 + Жители регионов за ночь в отеле на Бали могут отдать 2 000 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители ХМАО, ЯНАО и Тюменской области весной и летом 2024 года могут дешево забронировать отели и гостиницы как в России, так и за границей. В частности, за ночь на Бали люди могут отдать 2 000 рублей. Аналитики OneTwoTrip специально для URA.RU подготовили список мест, в которых жители регионов могут выгодно остановиться. Отели в России Жители трех регионов весной и летом 2024 года могут недорого забронировать жилье в разных городах России. Так, в список городов с дешевыми отелями и гостиницами вошли: Ростов-на-Дону. Ночь обойдется примерно в 1 800 рублей.

Уфа. Сутки в гостинице будут стоять 1 900 рублей.

Краснодар и Саратов. За ночь жители регионов отдадут 2 300 рублей.

Москва или Санкт-Петербурге. За 2 500 рублей можно на сутки забронировать номер в трехзвездочном отеле.

Ялта, Самара и Ульяновск. Около 2 700 рублей стоит ночь в гостинице.

Астрахань. Ночь в отеле стоит 2 800 рублей. Отели за рубежом Также жители регионов весной и летом могут дешево забронировать жилье в других странах. Среди зарубежных направлений дешевле всего можно забронировать места в: Шри-Ланке (Остров в Азии). Номер в трехзвездочных отелях за ночь будет стоить около 1 500 рублей.

Нячанге, Фукуоке и Хошимине (Вьетнам). Сутки в гостиницах обойдутся в 1 800 рублей.

Бангкоке и Пхукете (Таиланд). Стоимость отелей за ночь — 2 000 рублей.

Убуде (Бали). Ночь в отели обойдется в 2 000 рублей.

Куала-Лумпуре (Малайзия). Сутки в отели будут стоять 2 000 рублей.

Каире (Египт). Ночь в отеле будет стоять 2 500 рублей.

Тбилиси (Грузия). Сутки в отеле стоят 2 500 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жители ХМАО, ЯНАО и Тюменской области весной и летом 2024 года могут дешево забронировать отели и гостиницы как в России, так и за границей. В частности, за ночь на Бали люди могут отдать 2 000 рублей. Аналитики OneTwoTrip специально для URA.RU подготовили список мест, в которых жители регионов могут выгодно остановиться. Жители трех регионов весной и летом 2024 года могут недорого забронировать жилье в разных городах России. Так, в список городов с дешевыми отелями и гостиницами вошли: Также жители регионов весной и летом могут дешево забронировать жилье в других странах. Среди зарубежных направлений дешевле всего можно забронировать места в: {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям