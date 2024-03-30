Самые дешевые отели в России и за рубежом для жителей ХМАО, ЯНАО и Тюменской области

Жителей ХМАО, ЯНАО и Тюменской области могут летом дешево отдохнуть на Бали
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Жители регионов за ночь в отеле на Бали могут отдать 2 000 рублей Фото:

Жители ХМАО, ЯНАО и Тюменской области весной и летом 2024 года могут дешево забронировать отели и гостиницы как в России, так и за границей. В частности, за ночь на Бали люди могут отдать 2 000 рублей. Аналитики OneTwoTrip специально для URA.RU подготовили список мест, в которых жители регионов могут выгодно остановиться.

Отели в России

Жители трех регионов весной и летом 2024 года могут недорого забронировать жилье в разных городах России. Так, в список городов с дешевыми отелями и гостиницами вошли:

  • Ростов-на-Дону. Ночь обойдется примерно в 1 800 рублей.
  • Уфа. Сутки в гостинице будут стоять 1 900 рублей.
  • Краснодар и Саратов. За ночь жители регионов отдадут 2 300 рублей.
  • Москва или Санкт-Петербурге. За 2 500 рублей можно на сутки забронировать номер в трехзвездочном отеле.
  • Ялта, Самара и Ульяновск. Около 2 700 рублей стоит ночь в гостинице.
  • Астрахань. Ночь в отеле стоит 2 800 рублей.

Отели за рубежом

Также жители регионов весной и летом могут дешево забронировать жилье в других странах. Среди зарубежных направлений дешевле всего можно забронировать места в:

  • Шри-Ланке (Остров в Азии). Номер в трехзвездочных отелях за ночь будет стоить около 1 500 рублей.
  • Нячанге, Фукуоке и Хошимине (Вьетнам). Сутки в гостиницах обойдутся в 1 800 рублей.
  • Бангкоке и Пхукете (Таиланд). Стоимость отелей за ночь — 2 000 рублей.
  • Убуде (Бали). Ночь в отели обойдется в 2 000 рублей.
  • Куала-Лумпуре (Малайзия). Сутки в отели будут стоять 2 000 рублей.
  • Каире (Египт). Ночь в отеле будет стоять 2 500 рублей.
  • Тбилиси (Грузия). Сутки в отеле стоят 2 500 рублей.

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Жители ХМАО, ЯНАО и Тюменской области весной и летом 2024 года могут дешево забронировать отели и гостиницы как в России, так и за границей. В частности, за ночь на Бали люди могут отдать 2 000 рублей. Аналитики OneTwoTrip специально для URA.RU подготовили список мест, в которых жители регионов могут выгодно остановиться. Жители трех регионов весной и летом 2024 года могут недорого забронировать жилье в разных городах России. Так, в список городов с дешевыми отелями и гостиницами вошли: Также жители регионов весной и летом могут дешево забронировать жилье в других странах. Среди зарубежных направлений дешевле всего можно забронировать места в:
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