В Сургуте (ХМАО) участились случаи вандализма. Югорец рассказывает, что неизвестные разбивают стекла остановок и разрисовывают их граффити. Об этом написали в telegram-канале «Сургут».
«Разбитые стекла не только портят вид, но и небезопасны для пассажиров. Кто и зачем разбил остановочный павильон в дачном кооперативе „Родничок“ еще предстоит выяснить», — пишут в посте.
Руководитель МКУ «ДДТИЖКК» Валерий Ходжаев также добавил, что на оргстекле, которое уже стало матовым от постоянных отмывок, регулярно пополняются надписи. Самым важным выделяют восстановление остекления для безопасности граждан. Власти пока не комментировали планы по усилению защиты городского имущества.
Ранее URA.RU писало, что в Нягани (ХМАО) двое подростков в минувшие выходные повредили оборудование на детской площадке в 1-м микрорайоне. Личности юных вандалов оперативно установили, за содеянное они принесли публичные извинения.
