03 сентября 2025

Город-спутник Екатеринбурга ждет масштабная стройка

Первые объекты планируется открыть уже через два-три года
Первые объекты планируется открыть уже через два-три года

Город Среднеуральск (Свердловская область) ждет масштабное обновление. В течение ближайших 20 лет здесь планируется построить до 140 тысяч квадратных метров жилья с современной социальной инфраструктурой. Об этом сообщил врио губернатора Денис Паслер.

«В прибрежной части города планируется строительство до 140 тысяч „квадратов“ жилья с соответствующей социальной инфраструктурой. В проекте предусмотрена школа на 1200 мест и детский сад на 330 мест», — рассказал Паслер в своем telegram-канале.

В рамках проекта для горожан планируется строительство обширного спортивного кластера. Комплекс будет включать физкультурно-оздоровительный центр с бассейном, ледовую арену с искусственным покрытием, подобную «спартаковцу» в Екатеринбурге, а также дополнительную малую ледовую площадку.

В прибрежной зоне города появится новая городская набережная с панорамным пирсом, площадкой для массовых мероприятий, смотровыми площадками и гостиницей на 160 мест. Также предусмотрена реконструкция очистных сооружений, что позволит обеспечить качественное обслуживание более 24 тысяч человек — 96% жителей округа, а также объектов образования, здравоохранения и промышленности.

Ранее Москва одобрила Паслеру кредит для двух свердловских городов. Регион получит 5,81 миллиардов рублей на строительство очистных сооружений в Среднеуральске и Сысерти.

