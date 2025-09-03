в Сургуте (ХМАО) вечером прошел масштабный рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Операцию проводили на парковке рядом с торговым центром. Об этом сообщили в telegram-канале «ЧП Сургут».
«Рядом с крупным торговым центром Сургута прошел рейд по выявлению мигрантов-нелегалов. Силовики останавливали пешеходов, водителей автомобилей, оказавшихся накануне вечером на парковке ТРЦ», — пишут в посте.
В результате задержали более 60 иностранцев, нарушавших режим пребывания на территории России. Всех пойманных доставили в отдел полиции для прохождения дактилоскопической проверки и установления возможности нарушений.
Ранее URA.RU писало, что глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании драки с участием мигрантов. Потасовка произошла возле одного из торговых центров Сургута.
