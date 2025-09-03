03 сентября 2025

Десятки мигрантов задержаны в ХМАО после проверки у ТРЦ. Видео

Задержано более 60 иностранцев
Задержано более 60 иностранцев

в Сургуте (ХМАО) вечером прошел масштабный рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Операцию проводили на парковке рядом с торговым центром. Об этом сообщили в telegram-канале «ЧП Сургут».

«Рядом с крупным торговым центром Сургута прошел рейд по выявлению мигрантов-нелегалов. Силовики останавливали пешеходов, водителей автомобилей, оказавшихся накануне вечером на парковке ТРЦ», — пишут в посте.

В результате задержали более 60 иностранцев, нарушавших режим пребывания на территории России. Всех пойманных доставили в отдел полиции для прохождения дактилоскопической проверки и установления возможности нарушений.

Ранее URA.RU писало, что глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании драки с участием мигрантов. Потасовка произошла возле одного из торговых центров Сургута.

