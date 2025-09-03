03 сентября 2025

Игрок ЦСКА красочно описал детство в суровом Челябинске

Игрок ЦСКА Глебов поделился воспоминаниями о Челябинске
В Челябинске строгие взгляды на мужской внешний вид, а представители сильного пола с крашенными волосами вызывают у жителей вопросы. Так полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов поделился воспоминаниями о детстве в Челябинске. 

«Не представляю, как в Челябинске покрасить волосы в красный или даже в белый. Ответить могут жестко. К тебе подойдут на улице и скажут: „Что за дела? Ты неадекватный? Зачем ты это с собой сделал?“» — заявил футболист изданию «Спортс».

Глебов отметил, что такие установки закладываются с детства и влияют на самоощущение и стиль. Он признался, что до сих пор не понимает, как можно парню одеться в розовое. 

Кирилл Глебов родился в Челябинске и перешел в молодежную команду ЦСКА в 2019 году. В ноябре ему исполнится 20 лет.

