Скончалась Наталья Дубинская: как сложилась карьера тренера олимпийских чемпионов

Скончалась тренер Авербуха и Валиевой Наталья Дубинская

31 марта 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

На 74-м году жизни после тяжелой болезни скончалась заслуженный тренер России Наталья Дубинская Фото: Фото: Официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (fsrussia.ru) На 74-м году жизни скончалась знаменитая тренер по фигурному катанию Наталья Дубинская. Она отдала спорту многие годы, воспитав ряд выдающихся спортсменов, которые достигли значительных успехов на национальном и международном уровнях. О ее жизни и карьере — в материале URA.RU. Путь к вершинам спорта Наталья начала свой путь в фигурном катании в детстве, стремясь укрепить здоровье. Ее первыми наставниками были Анатолий Еремин и Антонина Карцева, благодаря которым она положила начало своей успешной спортивной карьере. В 1963 году Наталья стала чемпионкой РСФСР в одиночном катании, а в следующем году завоевала серебро в парном катании. От спортсменки к тренеру После завершения спортивной карьеры Дубинская посвятила себя тренерской работе. Она окончила Малаховский филиал Смоленского государственного института физкультуры, а также ГИТИС, где получила не только профессиональные навыки, но и закалила характер. Первые шаги в тренерстве Наталья сделала в Электростали, где смогла зарекомендовать себя как высококлассного специалиста. Работая сначала на открытом льду, она проявила недюжинную выдержку и упорство, что позволило ей перейти к работе в более комфортных условиях. Воспитание чемпионов В областном «Динамо» под ее руководством многие ученики достигли успеха на различных уровнях соревнований. Среди ее самых известных учеников были Илья Авербух, Ирина Лобачева и Николай Морозов. Наталья Петровна не только тренировала спортсменов, но и наблюдала за методами работы опытных коллег, всегда стремясь к самосовершенствованию. Творческий подход в тренировках Дубинская отличалась нестандартным подходом к тренировочному процессу. Она работала с двумя группами фигуристов на «Кристалле», где была возможность использовать как большое поле для общих занятий, так и меньший каток для балета на льду. Этот период стал одним из самых увлекательных и успешных в ее карьере. Дубинская признавала, что терпение является ключевым качеством для тренера. Она учила своих учеников не только технике фигурного катания, но и умению преодолевать трудности, сохранять стремление к цели и начинать все сначала, несмотря на усталость и обиды. Вклад в развитие фигурного катания Работа Дубинской на стадионе «Локомотив» и в ледовом дворце АЗЛК принесла ей признание как старшего тренера ДЮСШ МПС. Ее спортсмены регулярно выступали за национальную сборную, что подтверждало высокий уровень ее профессионализма. Дубинская оставила после себя целую плеяду выдающихся тренеров, которые продолжают развивать фигурное катание в России. Ее сын Денис Самохин также пошел по стопам матери и стал тренером по фигурному катанию. Прощание со знаменитым тренером Наталья Дубинская скончалась на 74-м году жизни после тяжелой болезни. Федерация фигурного катания России выразила соболезнования ее родным, близким и коллегам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 74-м году жизни скончалась знаменитая тренер по фигурному катанию Наталья Дубинская. Она отдала спорту многие годы, воспитав ряд выдающихся спортсменов, которые достигли значительных успехов на национальном и международном уровнях. О ее жизни и карьере — в материале URA.RU. Наталья начала свой путь в фигурном катании в детстве, стремясь укрепить здоровье. Ее первыми наставниками были Анатолий Еремин и Антонина Карцева, благодаря которым она положила начало своей успешной спортивной карьере. В 1963 году Наталья стала чемпионкой РСФСР в одиночном катании, а в следующем году завоевала серебро в парном катании. После завершения спортивной карьеры Дубинская посвятила себя тренерской работе. Она окончила Малаховский филиал Смоленского государственного института физкультуры, а также ГИТИС, где получила не только профессиональные навыки, но и закалила характер. Первые шаги в тренерстве Наталья сделала в Электростали, где смогла зарекомендовать себя как высококлассного специалиста. Работая сначала на открытом льду, она проявила недюжинную выдержку и упорство, что позволило ей перейти к работе в более комфортных условиях. В областном «Динамо» под ее руководством многие ученики достигли успеха на различных уровнях соревнований. Среди ее самых известных учеников были Илья Авербух, Ирина Лобачева и Николай Морозов. Наталья Петровна не только тренировала спортсменов, но и наблюдала за методами работы опытных коллег, всегда стремясь к самосовершенствованию. Дубинская отличалась нестандартным подходом к тренировочному процессу. Она работала с двумя группами фигуристов на «Кристалле», где была возможность использовать как большое поле для общих занятий, так и меньший каток для балета на льду. Этот период стал одним из самых увлекательных и успешных в ее карьере. Дубинская признавала, что терпение является ключевым качеством для тренера. Она учила своих учеников не только технике фигурного катания, но и умению преодолевать трудности, сохранять стремление к цели и начинать все сначала, несмотря на усталость и обиды. Работа Дубинской на стадионе «Локомотив» и в ледовом дворце АЗЛК принесла ей признание как старшего тренера ДЮСШ МПС. Ее спортсмены регулярно выступали за национальную сборную, что подтверждало высокий уровень ее профессионализма. Дубинская оставила после себя целую плеяду выдающихся тренеров, которые продолжают развивать фигурное катание в России. Ее сын Денис Самохин также пошел по стопам матери и стал тренером по фигурному катанию. Наталья Дубинская скончалась на 74-м году жизни после тяжелой болезни. Федерация фигурного катания России выразила соболезнования ее родным, близким и коллегам.