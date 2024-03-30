В Тюмени на улице Энергостроителей жители города создали стихийный мемориал. Он посвящен девятилетнему мальчику, которого 28 марта насмерть сбила машина. Фотографию с мемориалом опубликовали очевидцы.
«Стихийный мемориал появился на улице Энергостроителей в Тюмени, где в минувший четверг автомобиль на высокой скорости сбил 9-летнего мальчика на велосипеде», — написали очевидцы в telegram-канале «ЧП Тюмень». На фотографии видно, что люди возле места, где погиб мальчик, оставили игрушки и цветы.
Машина сбила ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе, когда он на велосипеде переезжал дорогу. Водитель сообщил, что поздно заметил мальчика. По словам госавтоинспекции, стаж водителя за рулем более десяти лет.
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