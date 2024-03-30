30 марта 2024

В Тюмени появился стихийный мемориал, посвященный сбитому на смерть ребенку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мемориал. Тюмень , игрушки, акция памяти, мемориал памяти, стихийный мемориал
На мемориал люди несут цветы и игрушки Фото:

В Тюмени на улице Энергостроителей жители города создали стихийный мемориал. Он посвящен девятилетнему мальчику, которого 28 марта насмерть сбила машина. Фотографию с мемориалом опубликовали очевидцы.

«Стихийный мемориал появился на улице Энергостроителей в Тюмени, где в минувший четверг автомобиль на высокой скорости сбил 9-летнего мальчика на велосипеде», — написали очевидцы в telegram-канале «ЧП Тюмень». На фотографии видно, что люди возле места, где погиб мальчик, оставили игрушки и цветы.

Машина сбила ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе, когда он на велосипеде переезжал дорогу. Водитель сообщил, что поздно заметил мальчика. По словам госавтоинспекции, стаж водителя за рулем более десяти лет.

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В Тюмени на улице Энергостроителей жители города создали стихийный мемориал. Он посвящен девятилетнему мальчику, которого 28 марта насмерть сбила машина. Фотографию с мемориалом опубликовали очевидцы. «Стихийный мемориал появился на улице Энергостроителей в Тюмени, где в минувший четверг автомобиль на высокой скорости сбил 9-летнего мальчика на велосипеде», — написали очевидцы в telegram-канале «ЧП Тюмень». На фотографии видно, что люди возле места, где погиб мальчик, оставили игрушки и цветы. Машина сбила ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе, когда он на велосипеде переезжал дорогу. Водитель сообщил, что поздно заметил мальчика. По словам госавтоинспекции, стаж водителя за рулем более десяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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