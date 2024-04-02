В ХМАО пропал молодой человек, который нуждается в медпомощи

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Город и жители. Тюмень, ребенок, скамейка, подросток, депрессия
В Нижневартовске пропал молодой человек, нуждающийся в медпомощи Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) пропал Юрий Литвинцев 1997 года рождения. Мужчина нуждается в медицинской помощи, сообщают волонтеры «Азимут».

«Внимание! Нуждается в медицинской помощи! Около 16:00 2 апреля 2024 года ушел из кафе „Чайхона“, по улице Индустриальная, и по настоящее время его местонахождение не установлено», — написано в группе «Поиск пропавших людей „Азимут“ город Нижневартовск» «ВКонтакте».

Рост молодого человека 172 сантиметра. На вид ему 27-30 лет, волосы русые с залысинами. В момент ухода из «Чайхоны» был одет в синюю рабочую куртку, синие спортивные штаны, черные ботинки и серую шапку. Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего просят позвонить на горячую линию 8-800-700-86-77 или в полицию по номеру 102.

В Нижневартовске пропал Юрий Литвинцев 1997 года рождения
В Нижневартовске пропал Юрий Литвинцев 1997 года рождения
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) пропал Юрий Литвинцев 1997 года рождения. Мужчина нуждается в медицинской помощи, сообщают волонтеры «Азимут». «Внимание! Нуждается в медицинской помощи! Около 16:00 2 апреля 2024 года ушел из кафе „Чайхона“, по улице Индустриальная, и по настоящее время его местонахождение не установлено», — написано в группе «Поиск пропавших людей „Азимут“ город Нижневартовск» «ВКонтакте». Рост молодого человека 172 сантиметра. На вид ему 27-30 лет, волосы русые с залысинами. В момент ухода из «Чайхоны» был одет в синюю рабочую куртку, синие спортивные штаны, черные ботинки и серую шапку. Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего просят позвонить на горячую линию 8-800-700-86-77 или в полицию по номеру 102.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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