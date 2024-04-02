В ХМАО пропал молодой человек, который нуждается в медпомощи

02 апреля 2024 в 22:58 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске пропал молодой человек, нуждающийся в медпомощи Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) пропал Юрий Литвинцев 1997 года рождения. Мужчина нуждается в медицинской помощи, сообщают волонтеры «Азимут». «Внимание! Нуждается в медицинской помощи! Около 16:00 2 апреля 2024 года ушел из кафе „Чайхона“, по улице Индустриальная, и по настоящее время его местонахождение не установлено», — написано в группе «Поиск пропавших людей „Азимут“ город Нижневартовск» «ВКонтакте». Рост молодого человека 172 сантиметра. На вид ему 27-30 лет, волосы русые с залысинами. В момент ухода из «Чайхоны» был одет в синюю рабочую куртку, синие спортивные штаны, черные ботинки и серую шапку. Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего просят позвонить на горячую линию 8-800-700-86-77 или в полицию по номеру 102. В Нижневартовске пропал Юрий Литвинцев 1997 года рождения Фото: Поиск пропавших людей «Азимут» город Нижневартовск https://vk.com/poisknv?w=wall-99670241_8103 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске (ХМАО) пропал Юрий Литвинцев 1997 года рождения. Мужчина нуждается в медицинской помощи, сообщают волонтеры «Азимут». «Внимание! Нуждается в медицинской помощи! Около 16:00 2 апреля 2024 года ушел из кафе „Чайхона“, по улице Индустриальная, и по настоящее время его местонахождение не установлено», — написано в группе «Поиск пропавших людей „Азимут“ город Нижневартовск» «ВКонтакте». Рост молодого человека 172 сантиметра. На вид ему 27-30 лет, волосы русые с залысинами. В момент ухода из «Чайхоны» был одет в синюю рабочую куртку, синие спортивные штаны, черные ботинки и серую шапку. Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего просят позвонить на горячую линию 8-800-700-86-77 или в полицию по номеру 102.