В ХМАО актриса из «Бумера» проводит прием абитуриентов в ГИТИС

03 апреля 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

На прослушивание в Сургут приехало 150 желающих поступить в ГИТИС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Актриса из фильма «Бумер» и преподаватель ГИТИС Марина Орел проводит в Сургуте отбор абитуриентов для поступления в вуз. На прослушивание записалось 150 человек со всего УрФО, передает журналист URA.RU из культурного центра Камертон, где проходит прослушивание. «В чем прелесть этого проекта, в том, что первый тур — это такой тур, на котором происходит максимальный отсев. И очень важно, что ребята не тратят время, финансы на то, чтобы приехать (в Москву) и вернуться домой. Этот проект очень сильно уравнивает возможности Москвы и регионов. Мне кажется, что каждый ребенок имеет право хотя бы попытаться пойти за своей мечтой», — сообщила Орел. На прослушивание записалось 150 желающих из Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга и Ямала. Но больше всего желающих из ХМАО. Организаторами выступила площадка «Поколение М». Они уже три года организовывают выездные и онлайн прослушивания для детей. Так они помогают и помогают учащимся из регионов попасть в главный театральный вуз страны. «Сегодня открытое прослушивание для всех желающих из Югры и не только. Но если у кого-то нет возможности приехать, то они могут присоединиться к нам онлайн», — сообщила руководитель центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова. При этом организаторы отметили, что после прохождения первого тура желающим поступит в ГИТИС нужно будет предоставить результат школьной аттестации и пройти еще три тура отбора. В этом году вузу выделили рекордное количество бюджетных мест — 22. «Это значит, что больше неплатежеспособных, но талантливых ребят смогут учиться. Это для нас очень важно. Прослушивание — это четыре этапа. Это первый, второй, третий тур плюс непосредственно конкурс. После третьего тура — пластический конкурс», — добавила Орел. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пройдет отбор абитуриентов в ГИТИС. Успешные кандидаты получат пропуск во второй тур вступительных экзаменов в Москве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актриса из фильма «Бумер» и преподаватель ГИТИС Марина Орел проводит в Сургуте отбор абитуриентов для поступления в вуз. На прослушивание записалось 150 человек со всего УрФО, передает журналист URA.RU из культурного центра Камертон, где проходит прослушивание. «В чем прелесть этого проекта, в том, что первый тур — это такой тур, на котором происходит максимальный отсев. И очень важно, что ребята не тратят время, финансы на то, чтобы приехать (в Москву) и вернуться домой. Этот проект очень сильно уравнивает возможности Москвы и регионов. Мне кажется, что каждый ребенок имеет право хотя бы попытаться пойти за своей мечтой», — сообщила Орел. На прослушивание записалось 150 желающих из Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга и Ямала. Но больше всего желающих из ХМАО. Организаторами выступила площадка «Поколение М». Они уже три года организовывают выездные и онлайн прослушивания для детей. Так они помогают и помогают учащимся из регионов попасть в главный театральный вуз страны. «Сегодня открытое прослушивание для всех желающих из Югры и не только. Но если у кого-то нет возможности приехать, то они могут присоединиться к нам онлайн», — сообщила руководитель центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова. При этом организаторы отметили, что после прохождения первого тура желающим поступит в ГИТИС нужно будет предоставить результат школьной аттестации и пройти еще три тура отбора. В этом году вузу выделили рекордное количество бюджетных мест — 22. «Это значит, что больше неплатежеспособных, но талантливых ребят смогут учиться. Это для нас очень важно. Прослушивание — это четыре этапа. Это первый, второй, третий тур плюс непосредственно конкурс. После третьего тура — пластический конкурс», — добавила Орел. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО пройдет отбор абитуриентов в ГИТИС. Успешные кандидаты получат пропуск во второй тур вступительных экзаменов в Москве.