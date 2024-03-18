18 марта 2024

В ХМАО пройдет отбор абитуриентов в ГИТИС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прослушивание в школу театра Олега Табакова. Екатеринбург , егоров виталий, касимов артур
В Сургуте пройдут кастинги в ГИТИС Фото:

В Сургуте (ХМАО) пройдет кастинг для желающих поступить в Российский институт театрального искусства — ГИТИС (Москва). Успешные кандидаты получат пропуск во второй тур вступительных экзаменов в Москве.

«Российский институт театрального искусства — ГИТИС совместно с МТС при поддержке правительства ХМАО проведет мастер-класс и предварительные прослушивания абитуриентов из городов Югры в рамках образовательного проекта „Поколение М“. Кастинг пройдет 3 и 4 апреля в очном формате в Сургуте в Центре культуры и досуга „Камертон“. Самые достойные кандидаты, прошедшие испытания, могут быть рекомендованы для поступления в ГИТИС», — сообщили агентству в пресс-службе МТС.

На мастер-классе абитуриентам дадут рекомендации по поступлению, расскажут о мастерах ГИТИСа, которые набирают студентов в этом году. По итогам предварительных прослушиваний в 2022 и 2023 годах четверо югорчан из Ханты-Мансийска и Сургута были приглашены на второй отборочный тур в Москву.

Ранее URA.RU писало, что аналитики назвали самые популярные вузы среди абитуриентов из ХМАО. Это Санкт-Петербургский госуниверситет, Высшая школа экономики в Москве и Сибирский федеральный университет в Красноярске.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) пройдет кастинг для желающих поступить в Российский институт театрального искусства — ГИТИС (Москва). Успешные кандидаты получат пропуск во второй тур вступительных экзаменов в Москве. «Российский институт театрального искусства — ГИТИС совместно с МТС при поддержке правительства ХМАО проведет мастер-класс и предварительные прослушивания абитуриентов из городов Югры в рамках образовательного проекта „Поколение М“. Кастинг пройдет 3 и 4 апреля в очном формате в Сургуте в Центре культуры и досуга „Камертон“. Самые достойные кандидаты, прошедшие испытания, могут быть рекомендованы для поступления в ГИТИС», — сообщили агентству в пресс-службе МТС. На мастер-классе абитуриентам дадут рекомендации по поступлению, расскажут о мастерах ГИТИСа, которые набирают студентов в этом году. По итогам предварительных прослушиваний в 2022 и 2023 годах четверо югорчан из Ханты-Мансийска и Сургута были приглашены на второй отборочный тур в Москву. Ранее URA.RU писало, что аналитики назвали самые популярные вузы среди абитуриентов из ХМАО. Это Санкт-Петербургский госуниверситет, Высшая школа экономики в Москве и Сибирский федеральный университет в Красноярске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...