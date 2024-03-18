В ХМАО пройдет отбор абитуриентов в ГИТИС

В Сургуте (ХМАО) пройдет кастинг для желающих поступить в Российский институт театрального искусства — ГИТИС (Москва). Успешные кандидаты получат пропуск во второй тур вступительных экзаменов в Москве.
«Российский институт театрального искусства — ГИТИС совместно с МТС при поддержке правительства ХМАО проведет мастер-класс и предварительные прослушивания абитуриентов из городов Югры в рамках образовательного проекта „Поколение М“. Кастинг пройдет 3 и 4 апреля в очном формате в Сургуте в Центре культуры и досуга „Камертон“. Самые достойные кандидаты, прошедшие испытания, могут быть рекомендованы для поступления в ГИТИС», — сообщили агентству в пресс-службе МТС.
На мастер-классе абитуриентам дадут рекомендации по поступлению, расскажут о мастерах ГИТИСа, которые набирают студентов в этом году. По итогам предварительных прослушиваний в 2022 и 2023 годах четверо югорчан из Ханты-Мансийска и Сургута были приглашены на второй отборочный тур в Москву.
Ранее URA.RU писало, что аналитики назвали самые популярные вузы среди абитуриентов из ХМАО. Это Санкт-Петербургский госуниверситет, Высшая школа экономики в Москве и Сибирский федеральный университет в Красноярске.
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