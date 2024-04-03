Захарова назвала вбросом «предупреждение» США о теракте в «Крокусе» за две недели до него

Захарова: «предупреждение» США о теракте в «Крокусе» — вброс

03 апреля 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Захарова провела брифинг по текущим вопросам внешней политики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Информация американских СМИ о том, что США за две недели до теракта предупредили РФ, что «Крокус» может стать целью атаки — вброс. Об это заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы настолько уже привыкли к американским, с одной стороны, вбросам в информационное пространство, потом отказу от своих же собственных заявлений», — заявила Захарова. Она попросила американскую сторону предоставить фактологический материал на эту тему. Захарова заявила, что у России есть доказательства связей задержанных террористов, участвовавших в атаке по гражданам в «Крокусе», с украинскими националистами. Об этом она сообщила на сегодняшнем брифинге по текущим вопросам внешней политики. Выступление длилось несколько часов. Ранее посольства США и Британии предупреждали своих граждан о возможных атаках со стороны экстремистов в Москве. Они просили соотечественников избегать скоплений людей в ближайшие 48 часов, передает «Национальная служба новостей». Сообщения о возможных атаках экстремистов поступали в начале марта. На следующий день о рисках терактов предупредили Канада, Чехия и Южная Корея. После к предупреждениям присоединились и другие страны ЕС, передает телеканал 360. Российская сторона заявляла, что сообщения западных стран — провокация. Позже и газета New York Times сообщала, что спецслужбы США не передавали России информацию о теракте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Информация американских СМИ о том, что США за две недели до теракта предупредили РФ, что «Крокус» может стать целью атаки — вброс. Об это заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы настолько уже привыкли к американским, с одной стороны, вбросам в информационное пространство, потом отказу от своих же собственных заявлений», — заявила Захарова. Она попросила американскую сторону предоставить фактологический материал на эту тему. Захарова заявила, что у России есть доказательства связей задержанных террористов, участвовавших в атаке по гражданам в «Крокусе», с украинскими националистами. Об этом она сообщила на сегодняшнем брифинге по текущим вопросам внешней политики. Выступление длилось несколько часов. Ранее посольства США и Британии предупреждали своих граждан о возможных атаках со стороны экстремистов в Москве. Они просили соотечественников избегать скоплений людей в ближайшие 48 часов, передает «Национальная служба новостей». Сообщения о возможных атаках экстремистов поступали в начале марта. На следующий день о рисках терактов предупредили Канада, Чехия и Южная Корея. После к предупреждениям присоединились и другие страны ЕС, передает телеканал 360. Российская сторона заявляла, что сообщения западных стран — провокация. Позже и газета New York Times сообщала, что спецслужбы США не передавали России информацию о теракте.