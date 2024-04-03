В ТСН «Лето Парк», что находится в селе Луговое Тюменского района, пропал пожилой мужчина. Иван Давыдов ушел из дома днем 3 апреля, он нуждается в медицинской помощи. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень».
«Внимание, пропал человек! Давыдов Иван Лимонтьевич, 1940 года рождения. 3 апреля около 16:00 ушел из дома в ТСН „Лето Парк“. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в ориентировке поисковиков.
На вид пропавшему 85-90 лет, он носит бороду. Был одет в красную зимнюю куртку с синими рукавами, черные брюки и черную шапку-ушанку. Рост 160-165 см.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Иване Давыдове, просят сообщить данные в полицию, по номерам 02 или 102. Также можно связаться с поисковиками — +79323239911.
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В ТСН «Лето Парк», что находится в селе Луговое Тюменского района, пропал пожилой мужчина. Иван Давыдов ушел из дома днем 3 апреля, он нуждается в медицинской помощи. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень». «Внимание, пропал человек! Давыдов Иван Лимонтьевич, 1940 года рождения. 3 апреля около 16:00 ушел из дома в ТСН „Лето Парк“. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в ориентировке поисковиков. На вид пропавшему 85-90 лет, он носит бороду. Был одет в красную зимнюю куртку с синими рукавами, черные брюки и черную шапку-ушанку. Рост 160-165 см. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Иване Давыдове, просят сообщить данные в полицию, по номерам 02 или 102. Также можно связаться с поисковиками — +79323239911.