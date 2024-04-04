Русские националисты заходят в молодежную политику Тюменской области

Русские националисты заходят в тюменскую политику Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представители славянских организаций идут в молодежную политику Тюменской области. В только что сформировавшийся XI созыв молодежной палаты при Тюменской облдуме вошли сразу несколько представителей от «Северного человека» и «Славянского объединения». Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к политэлитам региона.

«Продвижением молодых националистов в политику занимается один из кураторов „Северного человека“, муниципальный депутат от ЛДПР Тимур Темуркаев. Сам он также вошел в новый созыв представительного органа. Они хотят получить прямой доступ к руководству молодежной политики в регионе и депутатам заксобрания», — сообщают собеседники агентства.

Ранее URA.RU сообщало о том, как общественники из организации «Северный человек» вышли на массовую акцию скорби на центральной площади Тюмени, пытаясь привлечь внимание властей. Штаб организации открылся в Тюмени в марте 2024 года. Участники заявили, что намерены помогать силовикам бороться с преступниками среди мигрантов.