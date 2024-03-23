23 марта 2024

«Северный человек» пытается привлечь внимание властей Тюменской области. Видео

«Северный человек» вышли на массовую акцию скорби на центральной площади Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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5-ая годовщина Болотной площади. Митинг на проспекте Сахарова. Москва.ЛГБТ, имперский флаг, двуглавый орел, националисты
Более 100 общественников из организации «Северный человек» вышли на массовую акцию скорби Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Общественники из организации «Северный человек» вышли на массовую акцию скорби на центральной площади Тюмени. По данным telegram-канала «Погоны и Галстуки», так кураторы движения хотят привлечь внимание властей.

«Сторонники движения организовали массовую акцию скорби на центральной площади. … Так кураторы СЧ хотят продемонстрировать властям и силовикам масштабы своей базы сторонников», — написано в сообщении.

Возложить цветы к мемориалу в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» пришло более 100 активистов. Пока что это является рекордом по массовости.

Представители общественного движения «Северный человек» открыли в областной столице свой штаб и заключили договоренности с силовиками о совместных рейдах на нелегалов и «закладчиков». Однако вскоре после этого силовые структуры приостановили взаимодействие с ними.

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Общественники из организации «Северный человек» вышли на массовую акцию скорби на центральной площади Тюмени. По данным telegram-канала «Погоны и Галстуки», так кураторы движения хотят привлечь внимание властей. «Сторонники движения организовали массовую акцию скорби на центральной площади. … Так кураторы СЧ хотят продемонстрировать властям и силовикам масштабы своей базы сторонников», — написано в сообщении. Возложить цветы к мемориалу в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» пришло более 100 активистов. Пока что это является рекордом по массовости. Представители общественного движения «Северный человек» открыли в областной столице свой штаб и заключили договоренности с силовиками о совместных рейдах на нелегалов и «закладчиков». Однако вскоре после этого силовые структуры приостановили взаимодействие с ними.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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