«Северный человек» пытается привлечь внимание властей Тюменской области. Видео

«Северный человек» вышли на массовую акцию скорби на центральной площади Тюмени

24 марта 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Более 100 общественников из организации «Северный человек» вышли на массовую акцию скорби Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Общественники из организации «Северный человек» вышли на массовую акцию скорби на центральной площади Тюмени. По данным telegram-канала «Погоны и Галстуки», так кураторы движения хотят привлечь внимание властей. «Сторонники движения организовали массовую акцию скорби на центральной площади. … Так кураторы СЧ хотят продемонстрировать властям и силовикам масштабы своей базы сторонников», — написано в сообщении. Возложить цветы к мемориалу в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» пришло более 100 активистов. Пока что это является рекордом по массовости. Представители общественного движения «Северный человек» открыли в областной столице свой штаб и заключили договоренности с силовиками о совместных рейдах на нелегалов и «закладчиков». Однако вскоре после этого силовые структуры приостановили взаимодействие с ними. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Общественники из организации «Северный человек» вышли на массовую акцию скорби на центральной площади Тюмени. По данным telegram-канала «Погоны и Галстуки», так кураторы движения хотят привлечь внимание властей. «Сторонники движения организовали массовую акцию скорби на центральной площади. … Так кураторы СЧ хотят продемонстрировать властям и силовикам масштабы своей базы сторонников», — написано в сообщении. Возложить цветы к мемориалу в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» пришло более 100 активистов. Пока что это является рекордом по массовости. Представители общественного движения «Северный человек» открыли в областной столице свой штаб и заключили договоренности с силовиками о совместных рейдах на нелегалов и «закладчиков». Однако вскоре после этого силовые структуры приостановили взаимодействие с ними.