Общественники из организации «Северный человек» вышли на массовую акцию скорби на центральной площади Тюмени. По данным telegram-канала «Погоны и Галстуки», так кураторы движения хотят привлечь внимание властей.
«Сторонники движения организовали массовую акцию скорби на центральной площади. … Так кураторы СЧ хотят продемонстрировать властям и силовикам масштабы своей базы сторонников», — написано в сообщении.
Возложить цветы к мемориалу в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» пришло более 100 активистов. Пока что это является рекордом по массовости.
Представители общественного движения «Северный человек» открыли в областной столице свой штаб и заключили договоренности с силовиками о совместных рейдах на нелегалов и «закладчиков». Однако вскоре после этого силовые структуры приостановили взаимодействие с ними.
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