Бывшим топ-менеджерам челябинского оборонного завода продлили срок в СИЗО

Александру Нестерову (на фото) и Андрею Белимову продлили срок в СИЗО до начала июля Фото: Анна Холмова © URA.RU

Бывшему гендиректору челябинского радиозавода «Полет» Александру Нестерову и его экс-заместителю Андрею Белимову, обвиняемым в превышении должностных полномочий, продлили срок в СИЗО до 9 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального райсуда Челябинска.

«Суд постановил продлить обвиняемым меру пресечения на три месяца. То есть до 9 июля 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

URA.RU связалось с адвокатом Белимова, Константином Акуличем. По его словам, в судебном заседании они возражали против продления меры пресечения.

«Продление меры пресечения возможно только лишь при подтверждении обоснованности подозрения. Белимов обвиняется в приемке опытно-конструкторских работ (ОКР) по девяти контрактам, которые, по мнению следствия, не выполнены подрядными организациями. При этом после возбуждения дела обнаружены результаты ОКР по всем контрактам», — сообщил URA.RU Акулич.

Нестерова и Белимова задержали в ноябре прошлого года. Их обвинили в превышении полномочий во время работы на ЧРЗ «Полет» и отправили в СИЗО. По версии следствия, они приняли и оплатили невыполненные работы по исполнению государственного оборонного заказа. Тем самым, как считает следствие, нанесли ущерб государству на сумму свыше 100 млн рублей. При этом оба бывших топ-менеджера своей вины в инкриминируемом преступлении не признают.