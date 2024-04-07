«Ведомости»: кредиты пострадавшим в «Крокусе» списывают за счет страховщиков

08 апреля 2024 в 05:36 Размер текста - 17 +

Погибшим в «Крокусе» банки спишут кредиты Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле» банки спишут кредиты, если у заемщиков были полисы страхования жизни и здоровья. Об этом рассказали источники из числа сотрудников банков. «Рынок фиксирует обращения от ВТБ и Сбербанка, которые обращались за страховыми выплатами, чтобы погасить кредиты пострадавших в „Крокусе“. Один из них уже компенсировал задолженность застрахованного по потребительскому кредиту на сумму до 1 млн рублей, а другой находится в процессе погашения ипотеки клиента в размере до 5 млн рублей», — передает газета «Ведомости», ссылаясь на данные своих источников. Единого порядка погашения банковских кредитов пострадавших за счет страховых компаний нет. Обычно, после смерти заемщика банк прекращает начислять проценты по кредиту, отмечает издание. Если родственники предоставят страховой компании пакет документов, включая свидетельство о смерти, то страховая погасит долг перед банком. О желании списать долги погибшим в «Крокусе» публично заявляли десять банков. Кроме того, ЦБ РФ направил кредиторам письмо с рекомендацией списать кредиты тем, кто погиб от теракта, подчеркивает издание. Ранее многие известные россияне, в том числе певец Shaman, настоящее имя которого Ярослав Дронов, объявили о желании финансово помочь пострадавшим в «Крокусе». Shaman через свою личную страницу в социальных сетях заявил, что перевел 5 млн рублей благотворительной организации «Российский Красный Крест», передает телеканал «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле» банки спишут кредиты, если у заемщиков были полисы страхования жизни и здоровья. Об этом рассказали источники из числа сотрудников банков. «Рынок фиксирует обращения от ВТБ и Сбербанка, которые обращались за страховыми выплатами, чтобы погасить кредиты пострадавших в „Крокусе“. Один из них уже компенсировал задолженность застрахованного по потребительскому кредиту на сумму до 1 млн рублей, а другой находится в процессе погашения ипотеки клиента в размере до 5 млн рублей», — передает газета «Ведомости», ссылаясь на данные своих источников. Единого порядка погашения банковских кредитов пострадавших за счет страховых компаний нет. Обычно, после смерти заемщика банк прекращает начислять проценты по кредиту, отмечает издание. Если родственники предоставят страховой компании пакет документов, включая свидетельство о смерти, то страховая погасит долг перед банком. О желании списать долги погибшим в «Крокусе» публично заявляли десять банков. Кроме того, ЦБ РФ направил кредиторам письмо с рекомендацией списать кредиты тем, кто погиб от теракта, подчеркивает издание. Ранее многие известные россияне, в том числе певец Shaman, настоящее имя которого Ярослав Дронов, объявили о желании финансово помочь пострадавшим в «Крокусе». Shaman через свою личную страницу в социальных сетях заявил, что перевел 5 млн рублей благотворительной организации «Российский Красный Крест», передает телеканал «Царьград».