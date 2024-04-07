07 апреля 2024
06 апреля 2024

В лесах Пермского края начался пожароопасный сезон

© Служба новостей «URA.RU»
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Горят леса. Село Иковка, пожарная охрана
Пожароопасный сезон начнет действовать в ряде территорий региона с 20 апреля Фото:

В Пермском крае с 20 апреля начнется пожароопасный сезон в ряде муниципалитетов. Это следует из приказа, размещенного на сайте краевого министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

«Открыть пожароопасный сезон 2024 года: на территории Добрянского, Закамского, Кишертского, Кудымкарского, Куединского, Кунгурского, Лысьвенского, Октябрьского, лесничеств Пермского края с 20 апреля», — говорится в приказе. Также он коснется Осинского, Очерского, Пермского, Сивинского, Чайковского и Юсьвинского лесничеств.

С 27 апреля пожароопасный сезон начнет действовать на следующих лесничествах:

  • Березниковском;
  • Вайском;
  • Веслянском;
  • Гайнском;
  • Горнозаводском;
  • Кизеловском;
  • Колвинском;
  • Косинском;
  • Кочевском;
  • Красновишерском;
  • Соликамском;
  • Чердынском;
  • Чусовском;
  • Юрлинском.

В приказе говорится, что пожароопасный сезон вводится «в связи со сходом снежного покрова в южных территориях края» с учетом сложившимся метеоусловий прошлых лет. Сотрудники краевого лесопожарного центра будут обеспечивать мониторинг пожарной опасности в лесах. Сотрудникам лесхозов поручено проводить агитационную работу среди населения по противопожарной профилактике.

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В Пермском крае с 20 апреля начнется пожароопасный сезон в ряде муниципалитетов. Это следует из приказа, размещенного на сайте краевого министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. «Открыть пожароопасный сезон 2024 года: на территории Добрянского, Закамского, Кишертского, Кудымкарского, Куединского, Кунгурского, Лысьвенского, Октябрьского, лесничеств Пермского края с 20 апреля», — говорится в приказе. Также он коснется Осинского, Очерского, Пермского, Сивинского, Чайковского и Юсьвинского лесничеств. С 27 апреля пожароопасный сезон начнет действовать на следующих лесничествах: В приказе говорится, что пожароопасный сезон вводится «в связи со сходом снежного покрова в южных территориях края» с учетом сложившимся метеоусловий прошлых лет. Сотрудники краевого лесопожарного центра будут обеспечивать мониторинг пожарной опасности в лесах. Сотрудникам лесхозов поручено проводить агитационную работу среди населения по противопожарной профилактике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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