В лесах Пермского края начался пожароопасный сезон

08 апреля 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

Пожароопасный сезон начнет действовать в ряде территорий региона с 20 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае с 20 апреля начнется пожароопасный сезон в ряде муниципалитетов. Это следует из приказа, размещенного на сайте краевого министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. «Открыть пожароопасный сезон 2024 года: на территории Добрянского, Закамского, Кишертского, Кудымкарского, Куединского, Кунгурского, Лысьвенского, Октябрьского, лесничеств Пермского края с 20 апреля», — говорится в приказе. Также он коснется Осинского, Очерского, Пермского, Сивинского, Чайковского и Юсьвинского лесничеств. С 27 апреля пожароопасный сезон начнет действовать на следующих лесничествах: Березниковском;

Вайском;

Веслянском;

Гайнском;

Горнозаводском;

Кизеловском;

Колвинском;

Косинском;

Кочевском;

Красновишерском;

Соликамском;

Чердынском;

Чусовском;

Юрлинском. В приказе говорится, что пожароопасный сезон вводится «в связи со сходом снежного покрова в южных территориях края» с учетом сложившимся метеоусловий прошлых лет. Сотрудники краевого лесопожарного центра будут обеспечивать мониторинг пожарной опасности в лесах. Сотрудникам лесхозов поручено проводить агитационную работу среди населения по противопожарной профилактике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае с 20 апреля начнется пожароопасный сезон в ряде муниципалитетов. Это следует из приказа, размещенного на сайте краевого министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. «Открыть пожароопасный сезон 2024 года: на территории Добрянского, Закамского, Кишертского, Кудымкарского, Куединского, Кунгурского, Лысьвенского, Октябрьского, лесничеств Пермского края с 20 апреля», — говорится в приказе. Также он коснется Осинского, Очерского, Пермского, Сивинского, Чайковского и Юсьвинского лесничеств. С 27 апреля пожароопасный сезон начнет действовать на следующих лесничествах: В приказе говорится, что пожароопасный сезон вводится «в связи со сходом снежного покрова в южных территориях края» с учетом сложившимся метеоусловий прошлых лет. Сотрудники краевого лесопожарного центра будут обеспечивать мониторинг пожарной опасности в лесах. Сотрудникам лесхозов поручено проводить агитационную работу среди населения по противопожарной профилактике.