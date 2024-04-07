В лесах Пермского края начался пожароопасный сезон

В Пермском крае с 20 апреля начнется пожароопасный сезон в ряде муниципалитетов. Это следует из приказа, размещенного на сайте краевого министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
«Открыть пожароопасный сезон 2024 года: на территории Добрянского, Закамского, Кишертского, Кудымкарского, Куединского, Кунгурского, Лысьвенского, Октябрьского, лесничеств Пермского края с 20 апреля», — говорится в приказе. Также он коснется Осинского, Очерского, Пермского, Сивинского, Чайковского и Юсьвинского лесничеств.
С 27 апреля пожароопасный сезон начнет действовать на следующих лесничествах:
- Березниковском;
- Вайском;
- Веслянском;
- Гайнском;
- Горнозаводском;
- Кизеловском;
- Колвинском;
- Косинском;
- Кочевском;
- Красновишерском;
- Соликамском;
- Чердынском;
- Чусовском;
- Юрлинском.
В приказе говорится, что пожароопасный сезон вводится «в связи со сходом снежного покрова в южных территориях края» с учетом сложившимся метеоусловий прошлых лет. Сотрудники краевого лесопожарного центра будут обеспечивать мониторинг пожарной опасности в лесах. Сотрудникам лесхозов поручено проводить агитационную работу среди населения по противопожарной профилактике.
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