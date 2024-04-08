Сколько денег получит пермяк, ставший лотерейным миллионером

Лотерейный миллионер из Перми отдаст на налоги около полумиллиона рублей

Пермяк стал лотерейным миллионером 5 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Пермского края, выигравший в лотерею «Рапидо Драйв», после вычета налогов получит 2,8 млн рублей. Такую сумму назвали URA.RU в пресс-службе «Столото».

«Участник лотереи из Пермского края стал обладателем суперприза — 3,2 млн рублей. Сумма налога составит 428 тысяч рублей. На руки победитель получит 2,8 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что выигрыш в лотерее приравнивается к обычному доходу физического лица, поэтому он облагается налогом. Призы на сумму до 5 млн рублей облагаются налогом в размере 13%. При этом их оплату оператор лотереи берет на себя. Победитель на руки получают сумму уже за его вычетом.

Ранее стало известно, что житель Пермского края выиграл 3,2 млн рублей в лотерее «Рапидо Драйв». Победителю принес удачу билет, который он купил за 100 рублей.