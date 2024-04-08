На Мальдивах акула напала на российского туриста

08 апреля 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

На Мальдивах акула укусила российского туриста за ногу, пишет «112» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Мальдивах акула напала на российского туриста во время его купания около атолла Нуну. Мужчине понадобилась операция. «Акула напала на российского туриста на Мальдивах», — сообщает telegram-канал «112». Там добавили, что хищница внезапно напала и укусила мужчину за ногу во время купания. Пострадавший потребовал серьезного вмешательства врачей, ему пришлось перенести операцию. В дальнейшем туристу придется пройти длительный период лечения. Инцидент произошел с мужчиной, который остановился в отеле «Мовенпик». В управлении отеля заявили, что они не имеют информации о нападении акулы, передали в telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Мальдивах акула напала на российского туриста во время его купания около атолла Нуну. Мужчине понадобилась операция. «Акула напала на российского туриста на Мальдивах», — сообщает telegram-канал «112». Там добавили, что хищница внезапно напала и укусила мужчину за ногу во время купания. Пострадавший потребовал серьезного вмешательства врачей, ему пришлось перенести операцию. В дальнейшем туристу придется пройти длительный период лечения. Инцидент произошел с мужчиной, который остановился в отеле «Мовенпик». В управлении отеля заявили, что они не имеют информации о нападении акулы, передали в telegram-канале.