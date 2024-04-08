На Мальдивах акула напала на российского туриста

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Океанариум Екатеринбурга, акула
На Мальдивах акула укусила российского туриста за ногу, пишет «112» Фото:

На Мальдивах акула напала на российского туриста во время его купания около атолла Нуну. Мужчине понадобилась операция.

«Акула напала на российского туриста на Мальдивах», — сообщает telegram-канал «112». Там добавили, что хищница внезапно напала и укусила мужчину за ногу во время купания. Пострадавший потребовал серьезного вмешательства врачей, ему пришлось перенести операцию.

В дальнейшем туристу придется пройти длительный период лечения. Инцидент произошел с мужчиной, который остановился в отеле «Мовенпик». В управлении отеля заявили, что они не имеют информации о нападении акулы, передали в telegram-канале.

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На Мальдивах акула напала на российского туриста во время его купания около атолла Нуну. Мужчине понадобилась операция. «Акула напала на российского туриста на Мальдивах», — сообщает telegram-канал «112». Там добавили, что хищница внезапно напала и укусила мужчину за ногу во время купания. Пострадавший потребовал серьезного вмешательства врачей, ему пришлось перенести операцию. В дальнейшем туристу придется пройти длительный период лечения. Инцидент произошел с мужчиной, который остановился в отеле «Мовенпик». В управлении отеля заявили, что они не имеют информации о нападении акулы, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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