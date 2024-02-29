В океанариуме «Аквантика» Когалыма впервые появится потомство кошачьих акул
В океанариуме «Аквантика», который находится в Когалыме, впервые появится потомство кошачьих акул. Накануне сотрудники заметили отложенные акулой яйца, сообщили URA.RU менеджер океанариума.
«Такое у нас случилось в первый раз», — прокомментировали агентству в океанариуме. Кошачьи акулы размножаются, откладывая яйца. За один раз представители этого семейства могут откладывать до 22 яиц в виде прозрачной капсулы.
Сотрудники океанариума поместили яйца в специальный контейнер. За состоянием эмбрионов наблюдают специалисты. Рождение акул ожидается через несколько месяцев.
В океанариуме «Аквантика», который находится в Когалыме, впервые появится потомство кошачьих акул
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