В океанариуме ХМАО впервые у акул появится потомство. Фото

29 февраля 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

В океанариуме «Аквантика» Когалыма впервые появится потомство кошачьих акул Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В океанариуме «Аквантика», который находится в Когалыме, впервые появится потомство кошачьих акул. Накануне сотрудники заметили отложенные акулой яйца, сообщили URA.RU менеджер океанариума.



«Такое у нас случилось в первый раз», — прокомментировали агентству в океанариуме. Кошачьи акулы размножаются, откладывая яйца. За один раз представители этого семейства могут откладывать до 22 яиц в виде прозрачной капсулы.



Сотрудники океанариума поместили яйца в специальный контейнер. За состоянием эмбрионов наблюдают специалисты. Рождение акул ожидается через несколько месяцев. В океанариуме «Аквантика», который находится в Когалыме, впервые появится потомство кошачьих акул Фото: группа «ТРЦ Галактика» в соцсети «Вконтакте»

В океанариуме «Аквантика», который находится в Когалыме, впервые появится потомство кошачьих акул. Накануне сотрудники заметили отложенные акулой яйца, сообщили URA.RU менеджер океанариума. «Такое у нас случилось в первый раз», — прокомментировали агентству в океанариуме. Кошачьи акулы размножаются, откладывая яйца. За один раз представители этого семейства могут откладывать до 22 яиц в виде прозрачной капсулы. Сотрудники океанариума поместили яйца в специальный контейнер. За состоянием эмбрионов наблюдают специалисты. Рождение акул ожидается через несколько месяцев.