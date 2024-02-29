В океанариуме ХМАО впервые у акул появится потомство. Фото

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Океанариум Екатеринбурга, акула
В океанариуме «Аквантика» Когалыма впервые появится потомство кошачьих акул Фото:

В океанариуме «Аквантика», который находится в Когалыме, впервые появится потомство кошачьих акул. Накануне сотрудники заметили отложенные акулой яйца, сообщили URA.RU менеджер океанариума.

«Такое у нас случилось в первый раз», — прокомментировали агентству в океанариуме. Кошачьи акулы размножаются, откладывая яйца. За один раз представители этого семейства могут откладывать до 22 яиц в виде прозрачной капсулы.

Сотрудники океанариума поместили яйца в специальный контейнер. За состоянием эмбрионов наблюдают специалисты. Рождение акул ожидается через несколько месяцев.

В океанариуме «Аквантика», который находится в Когалыме, впервые появится потомство кошачьих акул
В океанариуме «Аквантика», который находится в Когалыме, впервые появится потомство кошачьих акул
Фото:

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В океанариуме «Аквантика», который находится в Когалыме, впервые появится потомство кошачьих акул. Накануне сотрудники заметили отложенные акулой яйца, сообщили URA.RU менеджер океанариума. «Такое у нас случилось в первый раз», — прокомментировали агентству в океанариуме. Кошачьи акулы размножаются, откладывая яйца. За один раз представители этого семейства могут откладывать до 22 яиц в виде прозрачной капсулы. Сотрудники океанариума поместили яйца в специальный контейнер. За состоянием эмбрионов наблюдают специалисты. Рождение акул ожидается через несколько месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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