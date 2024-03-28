Путин поручил разобраться с акулами в Приморском крае

28 марта 2024 в 22:41 Размер текста - 17 +

Путин на совещании рассказал историю из жизни, связанную с акулами в Японском море Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Приморского края Олегу Кожемяко разобраться с акулами, обитающими в Японском море, и обеспечить меры безопасности для туристов. В свою очередь, глава региона попытался возразить, что эти животные не кусаются и являются сельдевыми. Об этом президент России попросил на совещании о создании федеральных круглогодичных морских округов. «Они не кусаются, я понимаю, да. Все так говорят, чтобы туристов не отпугнуть. Шутки шутками, но заранее нужно подумать об этом», — заявил Путин на совещании. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Новость по теме Путин призвал развивать отечественный туризм в условиях санкций: основные заявления Также глава РФ рассказал историю из жизни, связанную с акулами в Японском море. Он объяснил, что несколько лет назад хотел поплавать там с подводным ружьем. Однако у него не хватило времени, но Путин все равно видел акул в тех водах. В особенности, по его словам, они обитают на островах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Приморского края Олегу Кожемяко разобраться с акулами, обитающими в Японском море, и обеспечить меры безопасности для туристов. В свою очередь, глава региона попытался возразить, что эти животные не кусаются и являются сельдевыми. Об этом президент России попросил на совещании о создании федеральных круглогодичных морских округов. «Они не кусаются, я понимаю, да. Все так говорят, чтобы туристов не отпугнуть. Шутки шутками, но заранее нужно подумать об этом», — заявил Путин на совещании. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Также глава РФ рассказал историю из жизни, связанную с акулами в Японском море. Он объяснил, что несколько лет назад хотел поплавать там с подводным ружьем. Однако у него не хватило времени, но Путин все равно видел акул в тех водах. В особенности, по его словам, они обитают на островах.