В Костанае, откуда вода идет в Курган, проверят затопленные скотомогильники

09 апреля 2024 в 09:39 Размер текста - 17 +

Скотомогильники смогут проверить только после ухода воды Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Костанайской области смогут проверить скотомогильники, сибироязвенные захоронения, которые возможно затоплены, только после ухода воды. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Зауре Ельшибаева. «По скотомогильникам, сибироязвенным захоронениям, которые возможно затоплены, могу сказать, что отбор проб в тех местах можно будет произвести, когда уйдет вода. Чтобы оценить ситуацию и решить, нужно ли проводить противоэпидемические дезинфекционные мероприятия совместно с ветеринарной службой и местными исполнительными органами», — приводит слова Ельшибаевой костанайский медиапортал «Наша Газета». Она отметила, что сейчас в регионе не зафиксировано подъема уровня кишечных инфекций, а бактериальные показатели во взятых пробах воды не превышали нормы. Однако в регионе советуют кипятить воду — даже фильтрованную и из водоматов. Исключение составляет бутилированная вода. Ранее стало известно, что водохранилища Республики Казахстан усиливали сброс воды, в том числе в Курган, чтобы предотвратить их переполнение в период весеннего таяния снегов. В Курганской области ожидается сложная ситуация с паводком, из-за чего регион посетит глава МЧС Александр Куренков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Костанайской области смогут проверить скотомогильники, сибироязвенные захоронения, которые возможно затоплены, только после ухода воды. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Зауре Ельшибаева. «По скотомогильникам, сибироязвенным захоронениям, которые возможно затоплены, могу сказать, что отбор проб в тех местах можно будет произвести, когда уйдет вода. Чтобы оценить ситуацию и решить, нужно ли проводить противоэпидемические дезинфекционные мероприятия совместно с ветеринарной службой и местными исполнительными органами», — приводит слова Ельшибаевой костанайский медиапортал «Наша Газета». Она отметила, что сейчас в регионе не зафиксировано подъема уровня кишечных инфекций, а бактериальные показатели во взятых пробах воды не превышали нормы. Однако в регионе советуют кипятить воду — даже фильтрованную и из водоматов. Исключение составляет бутилированная вода. Ранее стало известно, что водохранилища Республики Казахстан усиливали сброс воды, в том числе в Курган, чтобы предотвратить их переполнение в период весеннего таяния снегов. В Курганской области ожидается сложная ситуация с паводком, из-за чего регион посетит глава МЧС Александр Куренков.