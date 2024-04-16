При тюменской гордуме создадут молодежную палату

При тюменской городской думе появится общественная молодежная палата. Проект решения приняли депутаты на очередном заседании комиссии по социальному развитию.
«Проектом решения предлагается положение об общественной молодежной палате при тюменской городской думе. В нем отражены общие положения, цели, задачи, функции, правовые обязанности членов общественной молодежной палаты», — Егор Ганжа начальник отдела правовой и экономической экспертизы тюменской городской думы.
Решение о принятии проекта депутаты гордумы одобрили почти единогласно. Из всех членов комиссии только один депутат, решил воздержаться от голосования.
По проекту предполагается, что в молодежной палате Тюмени будет не более 36 участников. По 15 будут назначать депутаты гордумы и администрация города. Троих выберут от фракции Единая Россия, и по одному кандидату назначат фракции ЛДПР, КПРФ и Справедливая Россия.
Ранее URA.RU сообщало, что в состав молодежной палаты при тюменской областной думе вошли несколько представителей славянских организаций. Продвижением молодых националистов в политику занимается один из кураторов «Северного человека».
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При тюменской городской думе появится общественная молодежная палата. Проект решения приняли депутаты на очередном заседании комиссии по социальному развитию. «Проектом решения предлагается положение об общественной молодежной палате при тюменской городской думе. В нем отражены общие положения, цели, задачи, функции, правовые обязанности членов общественной молодежной палаты», — Егор Ганжа начальник отдела правовой и экономической экспертизы тюменской городской думы. Решение о принятии проекта депутаты гордумы одобрили почти единогласно. Из всех членов комиссии только один депутат, решил воздержаться от голосования. По проекту предполагается, что в молодежной палате Тюмени будет не более 36 участников. По 15 будут назначать депутаты гордумы и администрация города. Троих выберут от фракции Единая Россия, и по одному кандидату назначат фракции ЛДПР, КПРФ и Справедливая Россия. Ранее URA.RU сообщало, что в состав молодежной палаты при тюменской областной думе вошли несколько представителей славянских организаций. Продвижением молодых националистов в политику занимается один из кураторов «Северного человека».