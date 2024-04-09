В тюменской облдуме не приняли законопроект юридической помощи для ветеранов

Законопроект фракции ЛДПР о предоставлении бесплатной юридической помощи был заблокирован депутатами. Решение было принято на комитете по государственному строительству и местному самоуправлению тюменской областной думы.
«Одним из вопросов, вызвавшим наибольшую дискуссию на комитете, стал наш законопроект фракции ЛДПР о предоставлении ветеранам боевых действий права на получение бесплатной юридической помощи на территории Тюменской области», — рассказал в своем telegram-канале депутат от ЛДПР в областной думе Иван Вершинин.
По его словам, ранее подобный законопроект в отношении мобилизованных был принят в облдуме. В этот раз депутаты не поддержали инициативу. Иван Вершин называет среди причин, озвученных на заседании комиссии наличие федерального закона аналогичного характера и переживания депутатов о необходимости выделять дополнительные бюджетные средства в случае принятия инициативы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменском отделении ЛДПР выбрали нового главу. Им стал Максим Домлатов. Нового руководителя выбрали единогласно.
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Законопроект фракции ЛДПР о предоставлении бесплатной юридической помощи был заблокирован депутатами. Решение было принято на комитете по государственному строительству и местному самоуправлению тюменской областной думы. «Одним из вопросов, вызвавшим наибольшую дискуссию на комитете, стал наш законопроект фракции ЛДПР о предоставлении ветеранам боевых действий права на получение бесплатной юридической помощи на территории Тюменской области», — рассказал в своем telegram-канале депутат от ЛДПР в областной думе Иван Вершинин. По его словам, ранее подобный законопроект в отношении мобилизованных был принят в облдуме. В этот раз депутаты не поддержали инициативу. Иван Вершин называет среди причин, озвученных на заседании комиссии наличие федерального закона аналогичного характера и переживания депутатов о необходимости выделять дополнительные бюджетные средства в случае принятия инициативы. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменском отделении ЛДПР выбрали нового главу. Им стал Максим Домлатов. Нового руководителя выбрали единогласно.