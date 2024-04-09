В Пермском крае задержали подозреваемого в избиении жителей Березников

09 апреля 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Березниках Пермского края возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя. Его подозревают в нанесении побоев горожанам. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. «По данным следствия, 21 января 2024 года злоумышленник, находясь в коридоре одного из общежитий, нанес незнакомому ему 48-летнему мужчине удары руками и ногами, а также деревянной палкой по телу. После чего незаконно проник в его жилище. Кроме того, в ночное время 23 марта подозреваемый, находясь у одного из домов, в присутствии посторонних лиц нанес ранее незнакомому ему 27-летнему мужчине удары руками и ногами по голове и телу, причинив последнему физическую боль», — сообщил сайт СУСК РФ по Пермскому краю. Подозреваемый был задержан. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время 18-летнему жителю Березников будет предъявлено обвинение. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Березниках агрессивный парень в компании своих друзей нападает на людей. Первое нападение произошло в общежитии, где мужчину избили палкой. Второе нападение случилось возле подъезда одного из домов. Нападавший до потери сознания избил молодого человека. Соответствующие видеозаписи разошлись по группам в соцсетях. Ситуацию взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Березниках Пермского края возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя. Его подозревают в нанесении побоев горожанам. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. «По данным следствия, 21 января 2024 года злоумышленник, находясь в коридоре одного из общежитий, нанес незнакомому ему 48-летнему мужчине удары руками и ногами, а также деревянной палкой по телу. После чего незаконно проник в его жилище. Кроме того, в ночное время 23 марта подозреваемый, находясь у одного из домов, в присутствии посторонних лиц нанес ранее незнакомому ему 27-летнему мужчине удары руками и ногами по голове и телу, причинив последнему физическую боль», — сообщил сайт СУСК РФ по Пермскому краю. Подозреваемый был задержан. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время 18-летнему жителю Березников будет предъявлено обвинение. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Березниках агрессивный парень в компании своих друзей нападает на людей. Первое нападение произошло в общежитии, где мужчину избили палкой. Второе нападение случилось возле подъезда одного из домов. Нападавший до потери сознания избил молодого человека. Соответствующие видеозаписи разошлись по группам в соцсетях. Ситуацию взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.