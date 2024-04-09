На ЗАЭС заговорили о готовящейся провокации ВСУ

ЗАЭС: участившиеся удары ВСУ могут говорить о подготовке провокации

09 апреля 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

Специалисты ЗАЭС считают, что ВСУ могут готовить провокацию Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Многократные атаки ВСУ по Запорожской АЭС могут говорить о подготовке провокации на станции со стороны Украины. Об этом рассказала директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. «Участившиеся прилеты могут свидетельствовать о том, что готовится провокация», — сказала Яшина в эфире телеканала «Россия 24». Она добавила, что ни одна АС в мире не рассчитана на подобное огневое воздействие. Ранее украинские силы нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС. Кроме того, они атаковали беспилотниками территорию станции, из-за чего были ранены три человека. В МИД РФ заявили, что атаки Киева на ЗАЭС доказывают, что страна встала на путь ядерного террора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многократные атаки ВСУ по Запорожской АЭС могут говорить о подготовке провокации на станции со стороны Украины. Об этом рассказала директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. «Участившиеся прилеты могут свидетельствовать о том, что готовится провокация», — сказала Яшина в эфире телеканала «Россия 24». Она добавила, что ни одна АС в мире не рассчитана на подобное огневое воздействие. Ранее украинские силы нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС. Кроме того, они атаковали беспилотниками территорию станции, из-за чего были ранены три человека. В МИД РФ заявили, что атаки Киева на ЗАЭС доказывают, что страна встала на путь ядерного террора.