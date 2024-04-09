На ЗАЭС заговорили о готовящейся провокации ВСУ

Многократные атаки ВСУ по Запорожской АЭС могут говорить о подготовке провокации на станции со стороны Украины. Об этом рассказала директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
«Участившиеся прилеты могут свидетельствовать о том, что готовится провокация», — сказала Яшина в эфире телеканала «Россия 24». Она добавила, что ни одна АС в мире не рассчитана на подобное огневое воздействие.
Ранее украинские силы нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС. Кроме того, они атаковали беспилотниками территорию станции, из-за чего были ранены три человека. В МИД РФ заявили, что атаки Киева на ЗАЭС доказывают, что страна встала на путь ядерного террора.
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