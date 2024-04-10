Спасатели МЧС России спасают людей и животных в Орске
новость из сюжетаНаводнение в Орске из-за прорыва дамбы
Спасатели МЧС России оказывают всю необходимую помощь пострадавшим от паводка в Орске. Они увеличивают группировку в районах наиболее подверженных подтоплению. Как сообщили в МЧС по Оренбургской области, уровень воды в реке Урал поднялся на 22 сантиметра. О том как в Оренбургской области продвигается спасение от паводка людей и животных — в фоторепортаже URA.RU.
«МЧС России увеличивает группировку в районах, наиболее подверженных подтоплению из-за весеннего паводка», — заявили в МЧС России. Там отметили, что в Орске наблюдается снижение уровня воды.
Спасатели МЧС помогают животным в зонах подтопления. В одном из подтопленных районов спасли корову и двух телят.
В зоне паводков работают более 4 500 человек и 850 единиц техники МЧС. В МЧС отметили, что на гидропостах идет непрерывный мониторинг уровня воды
В зоне подтопления остаются 1 912 жилых домов и 2 408 приусадебных участков.
В МЧС России отмечают, что уровень воды снизился и сейчас составляет 894 сантиметра. Вода ушла из более 250 жилых домов.
Спасатели оказывают всю необходимую помощь населению Оренбургской области
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