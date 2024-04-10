Как от паводка в Орске спасают людей и животных. Фото, видео

МЧС наращивает группировку спасателей в Оренбурге, куда идет вода
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МЧС спасательная операция Курган, паводок, спасение животных
Спасатели МЧС России спасают людей и животных в Орске Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Спасатели МЧС России оказывают всю необходимую помощь пострадавшим от паводка в Орске. Они увеличивают группировку в районах наиболее подверженных подтоплению. Как сообщили в МЧС по Оренбургской области, уровень воды в реке Урал поднялся на 22 сантиметра. О том как в Оренбургской области продвигается спасение от паводка людей и животных — в фоторепортаже URA.RU.

«МЧС России увеличивает группировку в районах, наиболее подверженных подтоплению из-за весеннего паводка», — заявили в МЧС России. Там отметили, что в Орске наблюдается снижение уровня воды.

Спасатели МЧС помогают животным в зонах подтопления. В одном из подтопленных районов спасли корову и двух телят.
Спасатели МЧС помогают животным в зонах подтопления. В одном из подтопленных районов спасли корову и двух телят.
В зоне паводков работают более 4 500 человек и 850 единиц техники МЧС. В МЧС отметили, что на гидропостах идет непрерывный мониторинг уровня воды
В зоне паводков работают более 4 500 человек и 850 единиц техники МЧС. В МЧС отметили, что на гидропостах идет непрерывный мониторинг уровня воды
В зоне подтопления остаются 1 912 жилых домов и 2 408 приусадебных участков.
В зоне подтопления остаются 1 912 жилых домов и 2 408 приусадебных участков.
В МЧС России отмечают, что уровень воды снизился и сейчас составляет 894 сантиметра. Вода ушла из более 250 жилых домов.
В МЧС России отмечают, что уровень воды снизился и сейчас составляет 894 сантиметра. Вода ушла из более 250 жилых домов.
файл
Спасатели оказывают всю необходимую помощь населению Оренбургской области
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спасатели МЧС России оказывают всю необходимую помощь пострадавшим от паводка в Орске. Они увеличивают группировку в районах наиболее подверженных подтоплению. Как сообщили в МЧС по Оренбургской области, уровень воды в реке Урал поднялся на 22 сантиметра. О том как в Оренбургской области продвигается спасение от паводка людей и животных — в фоторепортаже URA.RU. «МЧС России увеличивает группировку в районах, наиболее подверженных подтоплению из-за весеннего паводка», — заявили в МЧС России. Там отметили, что в Орске наблюдается снижение уровня воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...