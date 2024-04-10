Происшествия Как от паводка в Орске спасают людей и животных. Фото, видео МЧС наращивает группировку спасателей в Оренбурге, куда идет вода 10 апреля 2024 в 21:00 Размер текста - 17 + Спасатели МЧС России спасают людей и животных в Орске Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Спасатели МЧС России оказывают всю необходимую помощь пострадавшим от паводка в Орске. Они увеличивают группировку в районах наиболее подверженных подтоплению. Как сообщили в МЧС по Оренбургской области, уровень воды в реке Урал поднялся на 22 сантиметра. О том как в Оренбургской области продвигается спасение от паводка людей и животных — в фоторепортаже URA.RU. «МЧС России увеличивает группировку в районах, наиболее подверженных подтоплению из-за весеннего паводка», — заявили в МЧС России. Там отметили, что в Орске наблюдается снижение уровня воды. Спасатели МЧС помогают животным в зонах подтопления. В одном из подтопленных районов спасли корову и двух телят. telegram-канал «МЧС Оренбургской области», t.me В зоне паводков работают более 4 500 человек и 850 единиц техники МЧС. В МЧС отметили, что на гидропостах идет непрерывный мониторинг уровня воды telegram-канал «МЧС Оренбургской области», t.me В зоне подтопления остаются 1 912 жилых домов и 2 408 приусадебных участков. telegram-канал «МЧС Оренбургской области», t.me В МЧС России отмечают, что уровень воды снизился и сейчас составляет 894 сантиметра. Вода ушла из более 250 жилых домов. telegram-канал «МЧС Оренбургской области», t.me Спасатели оказывают всю необходимую помощь населению Оренбургской области Фото: Егор Алеев/ТАСС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Спасатели МЧС России оказывают всю необходимую помощь пострадавшим от паводка в Орске. Они увеличивают группировку в районах наиболее подверженных подтоплению. Как сообщили в МЧС по Оренбургской области, уровень воды в реке Урал поднялся на 22 сантиметра. О том как в Оренбургской области продвигается спасение от паводка людей и животных — в фоторепортаже URA.RU. «МЧС России увеличивает группировку в районах, наиболее подверженных подтоплению из-за весеннего паводка», — заявили в МЧС России. Там отметили, что в Орске наблюдается снижение уровня воды. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям