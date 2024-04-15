Курганские дачники спасают свои вещи на крышах домов
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Жители одного из СНТ под Курганом, спасаясь от наводнения, бросили дома гусей и вещи. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«В СНТ „Садовод-любитель“ местные жители бросили гусей. Вещи, упакованные в пакеты и сумки, подняли на крышу. Туда же затащили мебель», — передает корреспондент.
Наводнение начало топить дома в микрорайонах и садоводствах Кургана. Большой водой затопило шоссе Тюнина. Власти закрыли проезд для транспорта. Уровень воды в Тоболе на 10 утра 16 апреля вырос до 745 см. До опасного явления остается еще 105 см. Вся информация о наводнении в регионе — в трансляции URA.RU.
В Кургане ради спасения от воды бросили гусей
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