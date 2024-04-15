Происшествия Курганцы, спасаясь от воды, бросают гусей и вещи. Фото, видео 16 апреля 2024 в 10:55 Размер текста - 17 + Курганские дачники спасают свои вещи на крышах домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жители одного из СНТ под Курганом, спасаясь от наводнения, бросили дома гусей и вещи. Об этом передает корреспондент URA.RU. «В СНТ „Садовод-любитель“ местные жители бросили гусей. Вещи, упакованные в пакеты и сумки, подняли на крышу. Туда же затащили мебель», — передает корреспондент. Наводнение начало топить дома в микрорайонах и садоводствах Кургана. Большой водой затопило шоссе Тюнина. Власти закрыли проезд для транспорта. Уровень воды в Тоболе на 10 утра 16 апреля вырос до 745 см. До опасного явления остается еще 105 см. Вся информация о наводнении в регионе — в трансляции URA.RU. В Кургане ради спасения от воды бросили гусей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жители одного из СНТ под Курганом, спасаясь от наводнения, бросили дома гусей и вещи. Об этом передает корреспондент URA.RU. «В СНТ „Садовод-любитель“ местные жители бросили гусей. Вещи, упакованные в пакеты и сумки, подняли на крышу. Туда же затащили мебель», — передает корреспондент. Наводнение начало топить дома в микрорайонах и садоводствах Кургана. Большой водой затопило шоссе Тюнина. Власти закрыли проезд для транспорта. Уровень воды в Тоболе на 10 утра 16 апреля вырос до 745 см. До опасного явления остается еще 105 см. Вся информация о наводнении в регионе — в трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям