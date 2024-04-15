15 апреля 2024

Курганцы, спасаясь от воды, бросают гусей и вещи. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские дачники спасают свои вещи на крышах домов
Курганские дачники спасают свои вещи на крышах домов Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Жители одного из СНТ под Курганом, спасаясь от наводнения, бросили дома гусей и вещи. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«В СНТ „Садовод-любитель“ местные жители бросили гусей. Вещи, упакованные в пакеты и сумки, подняли на крышу. Туда же затащили мебель», — передает корреспондент.

Наводнение начало топить дома в микрорайонах и садоводствах Кургана. Большой водой затопило шоссе Тюнина. Власти закрыли проезд для транспорта. Уровень воды в Тоболе на 10 утра 16 апреля вырос до 745 см. До опасного явления остается еще 105 см. Вся информация о наводнении в регионе — в трансляции URA.RU.

В Кургане ради спасения от воды бросили гусей
В Кургане ради спасения от воды бросили гусей
Фото:

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Жители одного из СНТ под Курганом, спасаясь от наводнения, бросили дома гусей и вещи. Об этом передает корреспондент URA.RU. «В СНТ „Садовод-любитель“ местные жители бросили гусей. Вещи, упакованные в пакеты и сумки, подняли на крышу. Туда же затащили мебель», — передает корреспондент. Наводнение начало топить дома в микрорайонах и садоводствах Кургана. Большой водой затопило шоссе Тюнина. Власти закрыли проезд для транспорта. Уровень воды в Тоболе на 10 утра 16 апреля вырос до 745 см. До опасного явления остается еще 105 см. Вся информация о наводнении в регионе — в трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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