Полиция проверила документы у мигрантов, и они оказались не в порядке (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюмени полицейские и росгвардейцы провели рейды по стройкам и ночным заведениям, в которых собираются иностранные граждане. По итогу 39 человек были выдворены из России, а 127 запретили приезжать в страну. Об этом URA.RU рассказали в УМВД по Тюменской области.

«Тюменские полицейские при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии провели серию рейдов по строящимся объектам, расположенным в Тюмени, а также посетили ночные заведения, где имеется массовое присутствие иностранных граждан. По итогам выявлено 135 нарушений. В отношении 39 правонарушителей районными судами вынесены постановления об административном выдворении за пределы России. Также вынесено 127 постановлений о запрете въезда в РФ», — рассказали в УМВД.

Кроме того, в ходе рейдов выяснилось, что 44 человека не соблюли правила въезда в страну либо уклонялись от выезда после окончания сроков пребывания. Двадцать мигрантов трудились без патента. Шестнадцать иностранцев находились в России без документов, подтверждающих право на проживание.

Также установлены 33 россиянина, которые не исполнили обязанности принимающей стороны по постановке иностранца на миграционный учет. К ответственности привлечен и работодатель, который незаконно нанял мигрантов. По решению суда ему назначен штраф в размере 1,25 млн рублей.