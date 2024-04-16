Общество Свердловчане разобрали половину подарков «Опорного края» 17 апреля 2024 в 13:26 Размер текста - 17 + Автомобилей в призовом фонде было 100 Фото: Илья Московец © URA.RU За четыре дня раздачи подарков из призового фонда викторины «Опорный край» свердловчане разобрали почти половину. Об этом на пресс-конференции рассказали организаторы, передает корреспондент URA.RU. «За четыре дня счастливые обладатели получили 416 смартфонов (из 2000), 59 автомобилей (из 100), 25 квартир (из 45) и два мотоцикла (из 20). География широкая — получатели из 55 муниципальных образований. Пункты выдачи работают штатно с 10:00 до 20:00 часов, работа организована грамотно — удается избегать столпотворений», — рассказал первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов — сопредседатель оргкомитета акции. Итоги викторины «Опорный край», которая проводилась 15—18 марта и была посвящена 90-летию Свердловской области, подвели 12 апреля в ККТ «Космос». В списке победителей оказались, например, подчиненный главного организатора Антона Третьякова и родственник статусной чиновницы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! За четыре дня раздачи подарков из призового фонда викторины «Опорный край» свердловчане разобрали почти половину. Об этом на пресс-конференции рассказали организаторы, передает корреспондент URA.RU. «За четыре дня счастливые обладатели получили 416 смартфонов (из 2000), 59 автомобилей (из 100), 25 квартир (из 45) и два мотоцикла (из 20). География широкая — получатели из 55 муниципальных образований. Пункты выдачи работают штатно с 10:00 до 20:00 часов, работа организована грамотно — удается избегать столпотворений», — рассказал первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов — сопредседатель оргкомитета акции. Итоги викторины «Опорный край», которая проводилась 15—18 марта и была посвящена 90-летию Свердловской области, подвели 12 апреля в ККТ «Космос». В списке победителей оказались, например, подчиненный главного организатора Антона Третьякова и родственник статусной чиновницы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям