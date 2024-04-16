16 апреля 2024

Свердловчане разобрали половину подарков «Опорного края»

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Показ «Москвича» для розыгрыша. Екатеринбург, породнов александр
Автомобилей в призовом фонде было 100 Фото:

За четыре дня раздачи подарков из призового фонда викторины «Опорный край» свердловчане разобрали почти половину. Об этом на пресс-конференции рассказали организаторы, передает корреспондент URA.RU.

«За четыре дня счастливые обладатели получили 416 смартфонов (из 2000), 59 автомобилей (из 100), 25 квартир (из 45) и два мотоцикла (из 20). География широкая — получатели из 55 муниципальных образований. Пункты выдачи работают штатно с 10:00 до 20:00 часов, работа организована грамотно — удается избегать столпотворений», — рассказал первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов — сопредседатель оргкомитета акции.

Итоги викторины «Опорный край», которая проводилась 15—18 марта и была посвящена 90-летию Свердловской области, подвели 12 апреля в ККТ «Космос». В списке победителей оказались, например, подчиненный главного организатора Антона Третьякова и родственник статусной чиновницы.

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За четыре дня раздачи подарков из призового фонда викторины «Опорный край» свердловчане разобрали почти половину. Об этом на пресс-конференции рассказали организаторы, передает корреспондент URA.RU. «За четыре дня счастливые обладатели получили 416 смартфонов (из 2000), 59 автомобилей (из 100), 25 квартир (из 45) и два мотоцикла (из 20). География широкая — получатели из 55 муниципальных образований. Пункты выдачи работают штатно с 10:00 до 20:00 часов, работа организована грамотно — удается избегать столпотворений», — рассказал первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов — сопредседатель оргкомитета акции. Итоги викторины «Опорный край», которая проводилась 15—18 марта и была посвящена 90-летию Свердловской области, подвели 12 апреля в ККТ «Космос». В списке победителей оказались, например, подчиненный главного организатора Антона Третьякова и родственник статусной чиновницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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