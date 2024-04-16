16 апреля 2024

В Тюменской области на восемь месяцев ввели ограничения на федеральной трассе

На участке трассы Р-402 из Тюмени в Омск ограничили скорость до 40 км/ч
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Салехард, дорожные знаки, ограничение скорости, превышение скорости, обгон запрещен
Ограничение скорости ввели до 31 декабря Фото:

На участке федеральной трассы Р-402 из Тюмени в Омск, в районе Заводоуковска, до 31 декабря ввели запрет на проезд по путепроводу для большегрузов, а для остальных автомобилей предельную скорость ограничили до 40 км/ч. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре».

«На автодороге Р-402 ограничили движение. С 17 апреля по железобетонному путепроводу на участке трассы Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск (км 94 и км 97, в районе Заводоуковска) запрещено двигаться транспортным средствам с грузом или без груза, с массой превышающей 30 тонн. Для остальных вводится ограничение скорости до 40 км/ч», — рассказали в «Уралуправтодоре».

По тротуарам путепровода также запрещено двигаться пешеходам. Ограничение продлится до 31 декабря. Причиной стало повреждение конструкции, в том числе подтротуарных и тротуарных блоков.

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На участке федеральной трассы Р-402 из Тюмени в Омск, в районе Заводоуковска, до 31 декабря ввели запрет на проезд по путепроводу для большегрузов, а для остальных автомобилей предельную скорость ограничили до 40 км/ч. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре». «На автодороге Р-402 ограничили движение. С 17 апреля по железобетонному путепроводу на участке трассы Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск (км 94 и км 97, в районе Заводоуковска) запрещено двигаться транспортным средствам с грузом или без груза, с массой превышающей 30 тонн. Для остальных вводится ограничение скорости до 40 км/ч», — рассказали в «Уралуправтодоре». По тротуарам путепровода также запрещено двигаться пешеходам. Ограничение продлится до 31 декабря. Причиной стало повреждение конструкции, в том числе подтротуарных и тротуарных блоков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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