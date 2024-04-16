В Тюменской области на восемь месяцев ввели ограничения на федеральной трассе

На участке федеральной трассы Р-402 из Тюмени в Омск, в районе Заводоуковска, до 31 декабря ввели запрет на проезд по путепроводу для большегрузов, а для остальных автомобилей предельную скорость ограничили до 40 км/ч. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре».
«На автодороге Р-402 ограничили движение. С 17 апреля по железобетонному путепроводу на участке трассы Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск (км 94 и км 97, в районе Заводоуковска) запрещено двигаться транспортным средствам с грузом или без груза, с массой превышающей 30 тонн. Для остальных вводится ограничение скорости до 40 км/ч», — рассказали в «Уралуправтодоре».
По тротуарам путепровода также запрещено двигаться пешеходам. Ограничение продлится до 31 декабря. Причиной стало повреждение конструкции, в том числе подтротуарных и тротуарных блоков.
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