В одном из районов Тюменской области из-за паводка остановлен вывоз мусора

20 апреля 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

В Сладковском районе вывоз мусора остановлен из-за паводка в Ишиме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Сладковском районе Тюменской области из-за паводка и перелива воды через дороги в Ишим временно остановлен вывоз твердых коммунальных отходов. Глава района Александр Иванов в соцсети попросил жителей на этот период складировать мусор на своих участках. «Транспортировка твердых коммунальных отходов из Сладковского района осуществляется на мусороперерабатывающий завод в городе Ишиме. В связи с паводком произошли переливы через автомобильные дороги, вывоз твердых коммунальных отходов осуществляться не будет. Убедительная просьба складировать мусорные мешки и по возможности накапливать у себя на участках», — сообщил Иванов в своем telegram-канале. Жителям района также предложили альтернативные варианты вывоза мусора. Отходы можно складировать в установленные контейнерные бункеры в селе Сладково на полигоне ТБО и в поселке Маслянский — возле бывшей нефтебазы. Пик паводка в Ишиме ожидается 20 и 21 апреля, а через сутки вода уйдет дальше по течению — в Абатский и Викуловский районы. По состоянию на 16:00 20 апреля, уровень реки Ишим в городе составляет 987 см. С утра он вырос уже на 76 см. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сладковском районе Тюменской области из-за паводка и перелива воды через дороги в Ишим временно остановлен вывоз твердых коммунальных отходов. Глава района Александр Иванов в соцсети попросил жителей на этот период складировать мусор на своих участках. «Транспортировка твердых коммунальных отходов из Сладковского района осуществляется на мусороперерабатывающий завод в городе Ишиме. В связи с паводком произошли переливы через автомобильные дороги, вывоз твердых коммунальных отходов осуществляться не будет. Убедительная просьба складировать мусорные мешки и по возможности накапливать у себя на участках», — сообщил Иванов в своем telegram-канале. Жителям района также предложили альтернативные варианты вывоза мусора. Отходы можно складировать в установленные контейнерные бункеры в селе Сладково на полигоне ТБО и в поселке Маслянский — возле бывшей нефтебазы. Пик паводка в Ишиме ожидается 20 и 21 апреля, а через сутки вода уйдет дальше по течению — в Абатский и Викуловский районы. По состоянию на 16:00 20 апреля, уровень реки Ишим в городе составляет 987 см. С утра он вырос уже на 76 см.