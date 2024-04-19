19 апреля 2024

В одном из районов Тюменской области из-за паводка остановлен вывоз мусора

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В Сладковском районе вывоз мусора остановлен из-за паводка в Ишиме Фото:
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В Сладковском районе Тюменской области из-за паводка и перелива воды через дороги в Ишим временно остановлен вывоз твердых коммунальных отходов. Глава района Александр Иванов в соцсети попросил жителей на этот период складировать мусор на своих участках.

«Транспортировка твердых коммунальных отходов из Сладковского района осуществляется на мусороперерабатывающий завод в городе Ишиме. В связи с паводком произошли переливы через автомобильные дороги, вывоз твердых коммунальных отходов осуществляться не будет. Убедительная просьба складировать мусорные мешки и по возможности накапливать у себя на участках», — сообщил Иванов в своем telegram-канале.

Жителям района также предложили альтернативные варианты вывоза мусора. Отходы можно складировать в установленные контейнерные бункеры в селе Сладково на полигоне ТБО и в поселке Маслянский — возле бывшей нефтебазы.

Пик паводка в Ишиме ожидается 20 и 21 апреля, а через сутки вода уйдет дальше по течению — в Абатский и Викуловский районы. По состоянию на 16:00 20 апреля, уровень реки Ишим в городе составляет 987 см. С утра он вырос уже на 76 см.

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В Сладковском районе Тюменской области из-за паводка и перелива воды через дороги в Ишим временно остановлен вывоз твердых коммунальных отходов. Глава района Александр Иванов в соцсети попросил жителей на этот период складировать мусор на своих участках. «Транспортировка твердых коммунальных отходов из Сладковского района осуществляется на мусороперерабатывающий завод в городе Ишиме. В связи с паводком произошли переливы через автомобильные дороги, вывоз твердых коммунальных отходов осуществляться не будет. Убедительная просьба складировать мусорные мешки и по возможности накапливать у себя на участках», — сообщил Иванов в своем telegram-канале. Жителям района также предложили альтернативные варианты вывоза мусора. Отходы можно складировать в установленные контейнерные бункеры в селе Сладково на полигоне ТБО и в поселке Маслянский — возле бывшей нефтебазы. Пик паводка в Ишиме ожидается 20 и 21 апреля, а через сутки вода уйдет дальше по течению — в Абатский и Викуловский районы. По состоянию на 16:00 20 апреля, уровень реки Ишим в городе составляет 987 см. С утра он вырос уже на 76 см.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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