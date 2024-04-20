Губернатор Тюменской области поздравил спасателя с рождением дочери

20 апреля 2024 в 23:56 Размер текста - 17 +

Тюменский спасатель узнал о рождении дочери, когда нес службу во время паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Командир отделения Ишимской пожарно-спасательной части 157 узнал о рождении дочери пока стоял на посту, чтобы сдерживать паводок. Губернатор Тюменской области Александр Моор лично поздравил его с этим событием. «Вчера прямо на посту Никита узнал, что у него родилась дочь. Первый ребенок. Дочку назвали Василисой! Поздравил лично и пожелал еще больше детей», — написал Моор в своем telegram-канале. Сейчас спасатель продолжает нести службу в Плодопитомнике (Тюменская область). Его жену выписывают утром 21 апреля. Моор больше недели живет в Ишиме и спит два-три часа в день из-за весеннего паводка. Он почти круглосуточно работает «в полях». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир отделения Ишимской пожарно-спасательной части 157 узнал о рождении дочери пока стоял на посту, чтобы сдерживать паводок. Губернатор Тюменской области Александр Моор лично поздравил его с этим событием. «Вчера прямо на посту Никита узнал, что у него родилась дочь. Первый ребенок. Дочку назвали Василисой! Поздравил лично и пожелал еще больше детей», — написал Моор в своем telegram-канале. Сейчас спасатель продолжает нести службу в Плодопитомнике (Тюменская область). Его жену выписывают утром 21 апреля. Моор больше недели живет в Ишиме и спит два-три часа в день из-за весеннего паводка. Он почти круглосуточно работает «в полях».