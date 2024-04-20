Губернатор Тюменской области поздравил спасателя с рождением дочери

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Последствия пожара в доме 7 по улице Краснодонская. Курган, последствия пожара, мчс россии, улица краснодонская 7
Тюменский спасатель узнал о рождении дочери, когда нес службу во время паводка Фото:

Командир отделения Ишимской пожарно-спасательной части 157 узнал о рождении дочери пока стоял на посту, чтобы сдерживать паводок. Губернатор Тюменской области Александр Моор лично поздравил его с этим событием.

«Вчера прямо на посту Никита узнал, что у него родилась дочь. Первый ребенок. Дочку назвали Василисой! Поздравил лично и пожелал еще больше детей», — написал Моор в своем telegram-канале.

Сейчас спасатель продолжает нести службу в Плодопитомнике (Тюменская область). Его жену выписывают утром 21 апреля.

Моор больше недели живет в Ишиме и спит два-три часа в день из-за весеннего паводка. Он почти круглосуточно работает «в полях».

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Командир отделения Ишимской пожарно-спасательной части 157 узнал о рождении дочери пока стоял на посту, чтобы сдерживать паводок. Губернатор Тюменской области Александр Моор лично поздравил его с этим событием. «Вчера прямо на посту Никита узнал, что у него родилась дочь. Первый ребенок. Дочку назвали Василисой! Поздравил лично и пожелал еще больше детей», — написал Моор в своем telegram-канале. Сейчас спасатель продолжает нести службу в Плодопитомнике (Тюменская область). Его жену выписывают утром 21 апреля. Моор больше недели живет в Ишиме и спит два-три часа в день из-за весеннего паводка. Он почти круглосуточно работает «в полях».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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