23 апреля 2024

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны из ХМАО

В ХМАО умер ветеран Великой Отечественной войны и писатель Илья Полещук
© Служба новостей «URA.RU»
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Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны из ХМАО Илья Полещук Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны и автор более 20 книг Илья Полещук. Об этом рассказал глава города Дмитрий Кощенко в своем telegram-канале.

«Сегодня получил трагическое известие. Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, наш земляк Илья Николаевич Полещук. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Ильи Николаевича. Скорблю и разделяю горечь невосполнимой утраты», — написал глава города в telegram-канале.

Илья Полещук в апреле 1944 года был призван в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Службу проходил на Дальнем Востоке. Во время войны с Японией был специалистом радиосвязи, обслуживал 12-ю воздушно-транспортную армию. После демобилизации служил в уголовном розыске, работал водителем и заместителем директора автобусного парка. Также он написал более 20 литературных произведений.

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В Нижневартовске (ХМАО) ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны и автор более 20 книг Илья Полещук. Об этом рассказал глава города Дмитрий Кощенко в своем telegram-канале. «Сегодня получил трагическое известие. Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, наш земляк Илья Николаевич Полещук. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Ильи Николаевича. Скорблю и разделяю горечь невосполнимой утраты», — написал глава города в telegram-канале. Илья Полещук в апреле 1944 года был призван в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Службу проходил на Дальнем Востоке. Во время войны с Японией был специалистом радиосвязи, обслуживал 12-ю воздушно-транспортную армию. После демобилизации служил в уголовном розыске, работал водителем и заместителем директора автобусного парка. Также он написал более 20 литературных произведений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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