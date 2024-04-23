Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны из ХМАО

В ХМАО умер ветеран Великой Отечественной войны и писатель Илья Полещук

24 апреля 2024 в 09:49 Размер текста - 17 +

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны из ХМАО Илья Полещук Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны и автор более 20 книг Илья Полещук. Об этом рассказал глава города Дмитрий Кощенко в своем telegram-канале. «Сегодня получил трагическое известие. Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, наш земляк Илья Николаевич Полещук. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Ильи Николаевича. Скорблю и разделяю горечь невосполнимой утраты», — написал глава города в telegram-канале. Илья Полещук в апреле 1944 года был призван в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Службу проходил на Дальнем Востоке. Во время войны с Японией был специалистом радиосвязи, обслуживал 12-ю воздушно-транспортную армию. После демобилизации служил в уголовном розыске, работал водителем и заместителем директора автобусного парка. Также он написал более 20 литературных произведений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске (ХМАО) ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны и автор более 20 книг Илья Полещук. Об этом рассказал глава города Дмитрий Кощенко в своем telegram-канале. «Сегодня получил трагическое известие. Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, наш земляк Илья Николаевич Полещук. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Ильи Николаевича. Скорблю и разделяю горечь невосполнимой утраты», — написал глава города в telegram-канале. Илья Полещук в апреле 1944 года был призван в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Службу проходил на Дальнем Востоке. Во время войны с Японией был специалистом радиосвязи, обслуживал 12-ю воздушно-транспортную армию. После демобилизации служил в уголовном розыске, работал водителем и заместителем директора автобусного парка. Также он написал более 20 литературных произведений.