В Тюмени школьники ищут друзей, чтобы лаять, кусаться и играть в «фурри»

24 апреля 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

«Фурри» — это субкультура, которой увлекаются подростки в США, теперь она становится популярной и в России Фото: Илья Московец © URA.RU Тюменские подростки в Сети разыскивают единомышленников, чтобы совместно имитировать поведение животных. Как сообщает telegram-канал «Темы Тюмени», уже стали появляться геометки в онлайн-картах, где поклонники данного хобби могут найти друг друга. Субкультура зародилась в США и называется «фурри». «По всей России в соцсетях гуляют ролики, где дети в костюмах животных кусаются и рычат на прохожих. Одни думают, что это спортивная игра „квадробрика“, а другие предполагают, что это субкультура. Ее приверженцы создали онлайн-карту, на которой можно заявить о поиске таких же „пушистиков“. Четыре метки появились на онлайн-картах Тюмени», — сообщает telegram-канал. Культура «фурри» появилась в США и стала распространяться по миру благодаря сети Интернет. На своей родине она уже стала предметом обсуждений, так как «дети-животные» испытывают проблемы с социализацией, показывают неадекватное поведение и в целом теряют связь с реальностью. Ранее URA.RU писало, что гавкающих и кусающихся подростков засняли на видео в пермской школе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменские подростки в Сети разыскивают единомышленников, чтобы совместно имитировать поведение животных. Как сообщает telegram-канал «Темы Тюмени», уже стали появляться геометки в онлайн-картах, где поклонники данного хобби могут найти друг друга. Субкультура зародилась в США и называется «фурри». «По всей России в соцсетях гуляют ролики, где дети в костюмах животных кусаются и рычат на прохожих. Одни думают, что это спортивная игра „квадробрика“, а другие предполагают, что это субкультура. Ее приверженцы создали онлайн-карту, на которой можно заявить о поиске таких же „пушистиков“. Четыре метки появились на онлайн-картах Тюмени», — сообщает telegram-канал. Культура «фурри» появилась в США и стала распространяться по миру благодаря сети Интернет. На своей родине она уже стала предметом обсуждений, так как «дети-животные» испытывают проблемы с социализацией, показывают неадекватное поведение и в целом теряют связь с реальностью. Ранее URA.RU писало, что гавкающих и кусающихся подростков засняли на видео в пермской школе.