В Перми дети надели костюмы животных и стали вести себя как звери. Видео с необычным поведением детей опубликовал telegram-канал «ЧП Пермь | новости».
«На площадке около школы, бегали в масках кошек и собак. Гавкали, кусались и рычали на прохожих», — сказано в сообщении.
В комментариях к видео одни пермяки предположили, что это такая игра. Другие отметили, что, возможно, это новый тренд под названием «квадробика», когда человек передвигается на четвереньках и имитирует движения животных. В Америке есть даже такая субкультура «фурри». Там дети настолько увлеклись подражанию животным, что начали не только ходит на четвереньках, но и лакать из мисок и требовать, чтобы им установили лотки в туалетах.
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В Перми дети надели костюмы животных и стали вести себя как звери. Видео с необычным поведением детей опубликовал telegram-канал «ЧП Пермь | новости». «На площадке около школы, бегали в масках кошек и собак. Гавкали, кусались и рычали на прохожих», — сказано в сообщении. В комментариях к видео одни пермяки предположили, что это такая игра. Другие отметили, что, возможно, это новый тренд под названием «квадробика», когда человек передвигается на четвереньках и имитирует движения животных. В Америке есть даже такая субкультура «фурри». Там дети настолько увлеклись подражанию животным, что начали не только ходит на четвереньках, но и лакать из мисок и требовать, чтобы им установили лотки в туалетах.