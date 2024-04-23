В Перми школьники переоделись в животных и гавкали на прохожих. Видео

23 апреля 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Пермяки считают, что притворяясь животными дети подражают всемирным трендам Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми дети надели костюмы животных и стали вести себя как звери. Видео с необычным поведением детей опубликовал telegram-канал «ЧП Пермь | новости». «На площадке около школы, бегали в масках кошек и собак. Гавкали, кусались и рычали на прохожих», — сказано в сообщении. В комментариях к видео одни пермяки предположили, что это такая игра. Другие отметили, что, возможно, это новый тренд под названием «квадробика», когда человек передвигается на четвереньках и имитирует движения животных. В Америке есть даже такая субкультура «фурри». Там дети настолько увлеклись подражанию животным, что начали не только ходит на четвереньках, но и лакать из мисок и требовать, чтобы им установили лотки в туалетах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми дети надели костюмы животных и стали вести себя как звери. Видео с необычным поведением детей опубликовал telegram-канал «ЧП Пермь | новости». «На площадке около школы, бегали в масках кошек и собак. Гавкали, кусались и рычали на прохожих», — сказано в сообщении. В комментариях к видео одни пермяки предположили, что это такая игра. Другие отметили, что, возможно, это новый тренд под названием «квадробика», когда человек передвигается на четвереньках и имитирует движения животных. В Америке есть даже такая субкультура «фурри». Там дети настолько увлеклись подражанию животным, что начали не только ходит на четвереньках, но и лакать из мисок и требовать, чтобы им установили лотки в туалетах.