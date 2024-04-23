В Перми школьники переоделись в животных и гавкали на прохожих. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обзорная по городу. Пермь , ребенок, школьник, дети, рюкзак
Пермяки считают, что притворяясь животными дети подражают всемирным трендам Фото:

В Перми дети надели костюмы животных и стали вести себя как звери. Видео с необычным поведением детей опубликовал telegram-канал «ЧП Пермь | новости».

«На площадке около школы, бегали в масках кошек и собак. Гавкали, кусались и рычали на прохожих», — сказано в сообщении.

В комментариях к видео одни пермяки предположили, что это такая игра. Другие отметили, что, возможно, это новый тренд под названием «квадробика», когда человек передвигается на четвереньках и имитирует движения животных. В Америке есть даже такая субкультура «фурри». Там дети настолько увлеклись подражанию животным, что начали не только ходит на четвереньках, но и лакать из мисок и требовать, чтобы им установили лотки в туалетах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми дети надели костюмы животных и стали вести себя как звери. Видео с необычным поведением детей опубликовал telegram-канал «ЧП Пермь | новости». «На площадке около школы, бегали в масках кошек и собак. Гавкали, кусались и рычали на прохожих», — сказано в сообщении. В комментариях к видео одни пермяки предположили, что это такая игра. Другие отметили, что, возможно, это новый тренд под названием «квадробика», когда человек передвигается на четвереньках и имитирует движения животных. В Америке есть даже такая субкультура «фурри». Там дети настолько увлеклись подражанию животным, что начали не только ходит на четвереньках, но и лакать из мисок и требовать, чтобы им установили лотки в туалетах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...