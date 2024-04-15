Самолет, летевший в Тюмень, второй раз за неделю подвергся лазерной атаке

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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, ютэир, боинг 767, ютейр
Самолет благополучно сел, несмотря на ЧП (архивное фото) Фото:

Самолет авиакомпании «ЮТэйр», летевший из Перми в Тюмень, на подлете к столице области был атакован лазером, ослепившим пилотов. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. Это уже второй подобный случай за последние семь дней.

«14 апреля, 22:25 (по московскому времени). При заходе на взлетно-посадочную полосу, на удалении 10 км, ЭВС доложил об ослеплении лазером зеленого цвета. Посадка благополучно. Рейс Пермь — Тюмень. Эксплуатант: ПАО АК „Ютэйр“», — говорится в сообщении.

Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что 11 апреля самолет авиакомпании «Ямал», который следовал по маршруту «Сочи — Тюмень», при подлете к конечной точке подвергся лазерной атаке.

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Самолет авиакомпании «ЮТэйр», летевший из Перми в Тюмень, на подлете к столице области был атакован лазером, ослепившим пилотов. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. Это уже второй подобный случай за последние семь дней. «14 апреля, 22:25 (по московскому времени). При заходе на взлетно-посадочную полосу, на удалении 10 км, ЭВС доложил об ослеплении лазером зеленого цвета. Посадка благополучно. Рейс Пермь — Тюмень. Эксплуатант: ПАО АК „Ютэйр“», — говорится в сообщении. Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что 11 апреля самолет авиакомпании «Ямал», который следовал по маршруту «Сочи — Тюмень», при подлете к конечной точке подвергся лазерной атаке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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