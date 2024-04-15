Самолет, летевший в Тюмень, второй раз за неделю подвергся лазерной атаке

15 апреля 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Самолет благополучно сел, несмотря на ЧП (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Самолет авиакомпании «ЮТэйр», летевший из Перми в Тюмень, на подлете к столице области был атакован лазером, ослепившим пилотов. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. Это уже второй подобный случай за последние семь дней. «14 апреля, 22:25 (по московскому времени). При заходе на взлетно-посадочную полосу, на удалении 10 км, ЭВС доложил об ослеплении лазером зеленого цвета. Посадка благополучно. Рейс Пермь — Тюмень. Эксплуатант: ПАО АК „Ютэйр“», — говорится в сообщении. Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что 11 апреля самолет авиакомпании «Ямал», который следовал по маршруту «Сочи — Тюмень», при подлете к конечной точке подвергся лазерной атаке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет авиакомпании «ЮТэйр», летевший из Перми в Тюмень, на подлете к столице области был атакован лазером, ослепившим пилотов. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. Это уже второй подобный случай за последние семь дней. «14 апреля, 22:25 (по московскому времени). При заходе на взлетно-посадочную полосу, на удалении 10 км, ЭВС доложил об ослеплении лазером зеленого цвета. Посадка благополучно. Рейс Пермь — Тюмень. Эксплуатант: ПАО АК „Ютэйр“», — говорится в сообщении. Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что 11 апреля самолет авиакомпании «Ямал», который следовал по маршруту «Сочи — Тюмень», при подлете к конечной точке подвергся лазерной атаке.