24 апреля 2024

В Челябинске задержали мигранта-уклониста

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСИН. Москва, фсин россии, фсин, федеральная служба судебных приставов
Судебные приставы выявили уклониста, проверив его по базам Фото:

В здании Калининского райсуда Челябинска полицейские задержали мигранта, уклоняющегося от поставки на воинский учет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону, задержанию способствовала внимательность судебных приставов, которые выявили нарушителя, проверив его по базам.

«Проверяя его паспортные данные, судебные приставы заглянули в полицейские ориентировки и обнаружили сведения о данном гражданине, как злостно уклоняющемся от постановки на воинский учет. Информация о посетителе немедленно была передана в отдел полиции, куда он в скором времени был препровожден. Как минимум, его ждет ответственность по ст. 21.5 КоАП РФ (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету)», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону.

В ведомстве отметили, что в суд иностранец приехал для получения постановления о привлечении его к административной ответственности за совершение правонарушения по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Судебные приставы на постоянной основе помогают полиции в выявлении и задержании злоумышленников, которые пытаются скрыться от правосудия.

«В первом квартале 2024 года судебными приставами выявлено и передано в руки правоохранителей 36 человек, объявленных в розыск, из них 12 человек — за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Еще 18 граждан, задержанных в судах, были объявлены в исполнительный розыск, то есть числились должниками по исполнительным производствам, уклоняющимися от явки к судебному приставу-исполнителю или дознавателю», — добавили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

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В здании Калининского райсуда Челябинска полицейские задержали мигранта, уклоняющегося от поставки на воинский учет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону, задержанию способствовала внимательность судебных приставов, которые выявили нарушителя, проверив его по базам. «Проверяя его паспортные данные, судебные приставы заглянули в полицейские ориентировки и обнаружили сведения о данном гражданине, как злостно уклоняющемся от постановки на воинский учет. Информация о посетителе немедленно была передана в отдел полиции, куда он в скором времени был препровожден. Как минимум, его ждет ответственность по ст. 21.5 КоАП РФ (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету)», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону. В ведомстве отметили, что в суд иностранец приехал для получения постановления о привлечении его к административной ответственности за совершение правонарушения по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Судебные приставы на постоянной основе помогают полиции в выявлении и задержании злоумышленников, которые пытаются скрыться от правосудия. «В первом квартале 2024 года судебными приставами выявлено и передано в руки правоохранителей 36 человек, объявленных в розыск, из них 12 человек — за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Еще 18 граждан, задержанных в судах, были объявлены в исполнительный розыск, то есть числились должниками по исполнительным производствам, уклоняющимися от явки к судебному приставу-исполнителю или дознавателю», — добавили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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