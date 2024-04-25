СКР предъявил заочные обвинения украинским чиновникам

Некоторым украинским чиновникам заочно предъявили обвинения в поддержке проведения АТО на Донбассе. В частности, обвинения были предъявлены экс-председателю Верховной рады Украины Владимиру Гройсману и экс-министру иностранных дел Украины Павлу Климкину. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
«Предъявлены обвинения бывшему председателю Верховной рады Украины В. Гройсману, бывшему министру иностранных дел Украины П. Климкину», — передает Следком в своем telegram-канале. Также обвинения предъявили экс-министру информационной политики Украины Юрию Стецю.
Отмечается, что, будучи членами Совета нацбезопасности и обороны страны, они поддержали и приняли участие в АТО на Донбассе. В результате этих преступных действий погибли 582 человека, а также 16 детей. На данный момент принимаются меры по их розыску и последующему аресту.
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Некоторым украинским чиновникам заочно предъявили обвинения в поддержке проведения АТО на Донбассе. В частности, обвинения были предъявлены экс-председателю Верховной рады Украины Владимиру Гройсману и экс-министру иностранных дел Украины Павлу Климкину. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. «Предъявлены обвинения бывшему председателю Верховной рады Украины В. Гройсману, бывшему министру иностранных дел Украины П. Климкину», — передает Следком в своем telegram-канале. Также обвинения предъявили экс-министру информационной политики Украины Юрию Стецю. Отмечается, что, будучи членами Совета нацбезопасности и обороны страны, они поддержали и приняли участие в АТО на Донбассе. В результате этих преступных действий погибли 582 человека, а также 16 детей. На данный момент принимаются меры по их розыску и последующему аресту.