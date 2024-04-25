СКР предъявил заочные обвинения украинским чиновникам

25 апреля 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

СК РФ предъявил обвинения трем украинским чиновникам из-за их участия в АТО на Донбассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Некоторым украинским чиновникам заочно предъявили обвинения в поддержке проведения АТО на Донбассе. В частности, обвинения были предъявлены экс-председателю Верховной рады Украины Владимиру Гройсману и экс-министру иностранных дел Украины Павлу Климкину. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. «Предъявлены обвинения бывшему председателю Верховной рады Украины В. Гройсману, бывшему министру иностранных дел Украины П. Климкину», — передает Следком в своем telegram-канале . Также обвинения предъявили экс-министру информационной политики Украины Юрию Стецю. Отмечается, что, будучи членами Совета нацбезопасности и обороны страны, они поддержали и приняли участие в АТО на Донбассе. В результате этих преступных действий погибли 582 человека, а также 16 детей. На данный момент принимаются меры по их розыску и последующему аресту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторым украинским чиновникам заочно предъявили обвинения в поддержке проведения АТО на Донбассе. В частности, обвинения были предъявлены экс-председателю Верховной рады Украины Владимиру Гройсману и экс-министру иностранных дел Украины Павлу Климкину. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. «Предъявлены обвинения бывшему председателю Верховной рады Украины В. Гройсману, бывшему министру иностранных дел Украины П. Климкину», — передает Следком в своем telegram-канале. Также обвинения предъявили экс-министру информационной политики Украины Юрию Стецю. Отмечается, что, будучи членами Совета нацбезопасности и обороны страны, они поддержали и приняли участие в АТО на Донбассе. В результате этих преступных действий погибли 582 человека, а также 16 детей. На данный момент принимаются меры по их розыску и последующему аресту.