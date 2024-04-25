СКР предъявил заочные обвинения украинским чиновникам

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
СК РФ предъявил обвинения трем украинским чиновникам из-за их участия в АТО на Донбассе Фото:

Некоторым украинским чиновникам заочно предъявили обвинения в поддержке проведения АТО на Донбассе. В частности, обвинения были предъявлены экс-председателю Верховной рады Украины Владимиру Гройсману и экс-министру иностранных дел Украины Павлу Климкину. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

«Предъявлены обвинения бывшему председателю Верховной рады Украины В. Гройсману, бывшему министру иностранных дел Украины П. Климкину», — передает Следком в своем telegram-канале. Также обвинения предъявили экс-министру информационной политики Украины Юрию Стецю.

Отмечается, что, будучи членами Совета нацбезопасности и обороны страны, они поддержали и приняли участие в АТО на Донбассе. В результате этих преступных действий погибли 582 человека, а также 16 детей. На данный момент принимаются меры по их розыску и последующему аресту.

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Некоторым украинским чиновникам заочно предъявили обвинения в поддержке проведения АТО на Донбассе. В частности, обвинения были предъявлены экс-председателю Верховной рады Украины Владимиру Гройсману и экс-министру иностранных дел Украины Павлу Климкину. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. «Предъявлены обвинения бывшему председателю Верховной рады Украины В. Гройсману, бывшему министру иностранных дел Украины П. Климкину», — передает Следком в своем telegram-канале. Также обвинения предъявили экс-министру информационной политики Украины Юрию Стецю. Отмечается, что, будучи членами Совета нацбезопасности и обороны страны, они поддержали и приняли участие в АТО на Донбассе. В результате этих преступных действий погибли 582 человека, а также 16 детей. На данный момент принимаются меры по их розыску и последующему аресту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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