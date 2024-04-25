25 апреля 2024

Стало известно, когда в Перми начнут работать фонтаны

Фонтаны в Перми начнут работать с 1 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, фонтан эспланада
Фонтаны готовят к открытию с начала апреля Фото:

С 1 мая в Перми откроются фонтаны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«1 мая в Перми начнется сезон работы фонтанов. Подрядчик завершает тестирование оборудования. Всего готовится к открытию 16 городских фонтанов», — сказано в сообщении.

В администрации уточнили, что фонтаны начнут работу, если на улице будет тепло. Запускать их будут по будням с 12:00 до 00:00, а по выходным с 09:00 до 01:00. После каждых выходных и праздников фонтаны планируют закрывать на профилактические работы, поэтому в эти дни они начнут работать с 18:00.

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С 1 мая в Перми откроются фонтаны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «1 мая в Перми начнется сезон работы фонтанов. Подрядчик завершает тестирование оборудования. Всего готовится к открытию 16 городских фонтанов», — сказано в сообщении. В администрации уточнили, что фонтаны начнут работу, если на улице будет тепло. Запускать их будут по будням с 12:00 до 00:00, а по выходным с 09:00 до 01:00. После каждых выходных и праздников фонтаны планируют закрывать на профилактические работы, поэтому в эти дни они начнут работать с 18:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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