Стало известно, когда в Перми начнут работать фонтаны

Фонтаны готовят к открытию с начала апреля
С 1 мая в Перми откроются фонтаны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«1 мая в Перми начнется сезон работы фонтанов. Подрядчик завершает тестирование оборудования. Всего готовится к открытию 16 городских фонтанов», — сказано в сообщении.
В администрации уточнили, что фонтаны начнут работу, если на улице будет тепло. Запускать их будут по будням с 12:00 до 00:00, а по выходным с 09:00 до 01:00. После каждых выходных и праздников фонтаны планируют закрывать на профилактические работы, поэтому в эти дни они начнут работать с 18:00.
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