В Свердловской области воспитатель назвала детей «утырками» в родительском чате

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Разное. Москва, детский сад, занятие, рисование, дети, мальчик
В детском саду организовали проверку Фото:

В поселке Студенческий Белоярского городского округа (Свердловская область) воспитатель детсада № 10 «Ромашка» назвала детей «утырками», отправив сообщение с оскорблением по ошибке в родительский чат. Информация об этом появилась в Telegram.

«„Сколько у тебя утырков пришло?“ Утро воспитателя детского сада в Свердловской области началось с такого вопроса коллегам. И все бы осталось тайным, если бы не одно но: сообщение она отправила по ошибке в родительский чат», — передает telegram-канал Shot. В детсаде началась проверка.

Отмечается, что в 1985 году женщина окончила педагогический колледж. Также в 2015-м она прошла курсы повышения квалификации, а два года назад обучалась на практике сенсорного воспитания дошкольников.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в учреждение. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В поселке Студенческий Белоярского городского округа (Свердловская область) воспитатель детсада № 10 «Ромашка» назвала детей «утырками», отправив сообщение с оскорблением по ошибке в родительский чат. Информация об этом появилась в Telegram. «„Сколько у тебя утырков пришло?“ Утро воспитателя детского сада в Свердловской области началось с такого вопроса коллегам. И все бы осталось тайным, если бы не одно но: сообщение она отправила по ошибке в родительский чат», — передает telegram-канал Shot. В детсаде началась проверка. Отмечается, что в 1985 году женщина окончила педагогический колледж. Также в 2015-м она прошла курсы повышения квалификации, а два года назад обучалась на практике сенсорного воспитания дошкольников. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в учреждение. На момент публикации ответ получить не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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