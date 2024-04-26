В Свердловской области воспитатель назвала детей «утырками» в родительском чате

В детском саду организовали проверку Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В поселке Студенческий Белоярского городского округа (Свердловская область) воспитатель детсада № 10 «Ромашка» назвала детей «утырками», отправив сообщение с оскорблением по ошибке в родительский чат. Информация об этом появилась в Telegram.

«„Сколько у тебя утырков пришло?“ Утро воспитателя детского сада в Свердловской области началось с такого вопроса коллегам. И все бы осталось тайным, если бы не одно но: сообщение она отправила по ошибке в родительский чат», — передает telegram-канал Shot. В детсаде началась проверка.

Отмечается, что в 1985 году женщина окончила педагогический колледж. Также в 2015-м она прошла курсы повышения квалификации, а два года назад обучалась на практике сенсорного воспитания дошкольников.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в учреждение. На момент публикации ответ получить не удалось.