Тобольскую чиновницу заподозрили в хищении средств

Жители Тобольского района обвинили главу Абалакского сельского поселения Веру Вахрушеву в мошенничестве и, как следствие, хищении денежных средств при обустройстве детской площадки. Местные активисты написали заявление в прокуратуру, которое попало в распоряжение агентства.
«Прошу возбудить уголовное дело в отношении группы лиц по предварительному сговору: главы администрации Абалакского сельского поселения Тобольского района Вахрушевой Веры Николаевны, Индивидуального предпринимателя Бахтина Виктора Геннадьевича и других неустановленных лиц единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по факту ущерба, причиненного бюджету, злоупотребления должностными полномочиями, нецелевого расходования средств», — говорится в заявлении.
Как считают жители, чиновники завысили стоимость ряда работ по установке детской площадки в Абалакском СП. Оборудование конструкции обошлось бюджету в 2 млн рублей, но, как считают жители, ее стоимость — 160 тысяч рублей. Строительство площадки производилось в 2023 году.
Агентство направило запрос в администрацию Тобольского района. Ответ на него ожидается.
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Жители Тобольского района обвинили главу Абалакского сельского поселения Веру Вахрушеву в мошенничестве и, как следствие, хищении денежных средств при обустройстве детской площадки. Местные активисты написали заявление в прокуратуру, которое попало в распоряжение агентства. «Прошу возбудить уголовное дело в отношении группы лиц по предварительному сговору: главы администрации Абалакского сельского поселения Тобольского района Вахрушевой Веры Николаевны, Индивидуального предпринимателя Бахтина Виктора Геннадьевича и других неустановленных лиц единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по факту ущерба, причиненного бюджету, злоупотребления должностными полномочиями, нецелевого расходования средств», — говорится в заявлении. Как считают жители, чиновники завысили стоимость ряда работ по установке детской площадки в Абалакском СП. Оборудование конструкции обошлось бюджету в 2 млн рублей, но, как считают жители, ее стоимость — 160 тысяч рублей. Строительство площадки производилось в 2023 году. Агентство направило запрос в администрацию Тобольского района. Ответ на него ожидается.