Тобольскую чиновницу заподозрили в хищении средств

Главу Абалакского СП заподозрили в превышении полномочий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Тобольского района обвинили главу Абалакского сельского поселения Веру Вахрушеву в мошенничестве и, как следствие, хищении денежных средств при обустройстве детской площадки. Местные активисты написали заявление в прокуратуру, которое попало в распоряжение агентства.

«Прошу возбудить уголовное дело в отношении группы лиц по предварительному сговору: главы администрации Абалакского сельского поселения Тобольского района Вахрушевой Веры Николаевны, Индивидуального предпринимателя Бахтина Виктора Геннадьевича и других неустановленных лиц единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по факту ущерба, причиненного бюджету, злоупотребления должностными полномочиями, нецелевого расходования средств», — говорится в заявлении.

Как считают жители, чиновники завысили стоимость ряда работ по установке детской площадки в Абалакском СП. Оборудование конструкции обошлось бюджету в 2 млн рублей, но, как считают жители, ее стоимость — 160 тысяч рублей. Строительство площадки производилось в 2023 году.

Агентство направило запрос в администрацию Тобольского района. Ответ на него ожидается.