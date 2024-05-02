Shot: в небе над Краснодарским краем слышны взрывы. Видео

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Перспективные БпЛА представленные Сергею Шойгу. Stock, бпла, беспилотник, дрон
Предполагается что дроны летели к НПЗ в Краснодарском крае Фото:

Над поселком Афипский в Краснодарском крае местные жители услышали звуки моторов и взрывов в небе. Они сообщают, что это началось еще в 03:10.

«Взрывы слышны над поселком Афипский в Краснодарском крае. Местные жители сообщают о звуках моторов в небе. <…> Первый взрыв над городом прогремел в 3:10», — передает telegram-канал Shot.

По предварительным данным, звуки издавали украинские дроны, которые летели к Ильскому нефтеперерабатывающему заводу. Очевидцы сообщают, что они были сбиты комплексами противовоздушной обороны всего в нескольких метра от здания.

URA.RU отправило запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.

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Над поселком Афипский в Краснодарском крае местные жители услышали звуки моторов и взрывов в небе. Они сообщают, что это началось еще в 03:10. «Взрывы слышны над поселком Афипский в Краснодарском крае. Местные жители сообщают о звуках моторов в небе. <…> Первый взрыв над городом прогремел в 3:10», — передает telegram-канал Shot. По предварительным данным, звуки издавали украинские дроны, которые летели к Ильскому нефтеперерабатывающему заводу. Очевидцы сообщают, что они были сбиты комплексами противовоздушной обороны всего в нескольких метра от здания. URA.RU отправило запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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