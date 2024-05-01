Овощеводы заняли третье место среди востребованных рабочих профессий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинской области по итогам первого квартала 2024 года самыми востребованными оказались врачи, монтажники и овощеводы. Медперсоналу готовы платить до 100 тысяч рублей в месяц, сообщили URA.RU 2 мая в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«Наиболее востребованными по итогам первого квартала среди профессий служащих стали врачи с коэффициентом 256,5. Среди рабочих профессии первое место занял монтажник по железобетонным конструкциям (298), второе — стрелок (227,5), третье — овощевод (192)», — сообщили URA.RU в КСП.

В числе востребованных рабочих также слесари по сборке металлоконструкций, осмотрщики вагонов, кузнецы-штамповщики, операторы птицефабрик и ферм, станочники. Среди служащих потребность возникла в инженерах-программистах и электрониках. Основную долю занимают медработники: педиатры, хирурги и врачи-специалисты.

По данным КСП, врачам в регионе предлагают зарплаты до 100 тысяч рублей, однако минимальное предложение доходит до 22 тысяч. Программисты могут рассчитывать на оплату труда до 98 тысяч рублей, электроники — до 85 тысяч. Из рабочих профессий наибольшую зарплату получают станочники — до 90 тысяч рублей, монтажники и кузнецы-штамповщики — до 80 тысяч рублей.