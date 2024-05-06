В Челябинске пройдет Пасхальный фестиваль под руководством дирижера Гергиева

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Клипарт. Магнитогорск, концерт, оркестр, магнитогорск, гергиев валерий
Руководить оркестром на фестивале будет Валерий Гергиев Фото:

В Челябинске 7 мая состоится концерт с участием симфонических оркестров Мариинского и Большого театров в рамках XXIII Московского Пасхального фестиваля. Руководить музыкантами будет дирижер Валерий Гергиев, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«В концертном зале имени Прокофьева 7 мая состоится концерт с участием объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров в рамках XXIII Московского Пасхального фестиваля. За дирижерским пультом будет Валерий Гергиев», — сообщили в пресс-службе.

Пасхальный фестиваль проходит с 25 апреля до 15 мая в разных городах страны. В новом сезоне заявлены симфоническая, хоровая и звонильная программы. Концерты посвящены памятным датам и юбилеям композиторов. В этом году выступления состоятся в честь Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Михаила Глинки.

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В Челябинске 7 мая состоится концерт с участием симфонических оркестров Мариинского и Большого театров в рамках XXIII Московского Пасхального фестиваля. Руководить музыкантами будет дирижер Валерий Гергиев, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. «В концертном зале имени Прокофьева 7 мая состоится концерт с участием объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров в рамках XXIII Московского Пасхального фестиваля. За дирижерским пультом будет Валерий Гергиев», — сообщили в пресс-службе. Пасхальный фестиваль проходит с 25 апреля до 15 мая в разных городах страны. В новом сезоне заявлены симфоническая, хоровая и звонильная программы. Концерты посвящены памятным датам и юбилеям композиторов. В этом году выступления состоятся в честь Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Михаила Глинки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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