В Челябинске пройдет Пасхальный фестиваль под руководством дирижера Гергиева

06 мая 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Руководить оркестром на фестивале будет Валерий Гергиев Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске 7 мая состоится концерт с участием симфонических оркестров Мариинского и Большого театров в рамках XXIII Московского Пасхального фестиваля. Руководить музыкантами будет дирижер Валерий Гергиев, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. «В концертном зале имени Прокофьева 7 мая состоится концерт с участием объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров в рамках XXIII Московского Пасхального фестиваля. За дирижерским пультом будет Валерий Гергиев», — сообщили в пресс-службе. Пасхальный фестиваль проходит с 25 апреля до 15 мая в разных городах страны. В новом сезоне заявлены симфоническая, хоровая и звонильная программы. Концерты посвящены памятным датам и юбилеям композиторов. В этом году выступления состоятся в честь Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Михаила Глинки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 7 мая состоится концерт с участием симфонических оркестров Мариинского и Большого театров в рамках XXIII Московского Пасхального фестиваля. Руководить музыкантами будет дирижер Валерий Гергиев, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. «В концертном зале имени Прокофьева 7 мая состоится концерт с участием объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров в рамках XXIII Московского Пасхального фестиваля. За дирижерским пультом будет Валерий Гергиев», — сообщили в пресс-службе. Пасхальный фестиваль проходит с 25 апреля до 15 мая в разных городах страны. В новом сезоне заявлены симфоническая, хоровая и звонильная программы. Концерты посвящены памятным датам и юбилеям композиторов. В этом году выступления состоятся в честь Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Михаила Глинки.