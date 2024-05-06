Основанная Пригожиным компания «Конкорд» продает имущество

Группа Конкорд, основанная бизнесменом Евгением Пригожиным, продает свои фабрики-кухни. Так, предприятие в Янино под Санкт-Петербургом, производящее 100 тысяч рационов готовой еды в сутки, было продано структуре RBE Group Андрея Шокина. Об этом сообщил источник на рынке корпоративного питания.
«Предприятие в Янино могла выкупить RBE Group Андрея Шокина, обеспечивающая питанием в том числа поезда „Сапсан“ и вагоны-рестораны РЖД. Сейчас кухня-фабрика временно не работает, так как новый владелец уже готовится к ее перезапуску», — передает «Коммерсант».
ООО «Комбинат питания», часть ГК «Конкорд», планирует продать имущество филиала «Северо-Запад» в 2024 году. Фабрика, запущенная в 2010 году в Янино, Ленинградская область, производит 100 тысяч рационов в сутки, сказано в тексте.
Отмечается, что у компании «Конкорд» остается одно предприятие — центральный филиал ООО «Комбинат питания», который продолжит работу в этом году. Фабрика расположена в селе Кленово в Новой Москве.
Евгений Пригожин погиб 23 августа. Самолет Embraer, на котором он летел, потерпел крушение в Тверской области.
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