Основанная Пригожиным компания «Конкорд» продает имущество

07 мая 2024 в 04:45 Размер текста - 17 +

Компанию «Конкорд» основал Евгений Пригожин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Группа Конкорд, основанная бизнесменом Евгением Пригожиным, продает свои фабрики-кухни. Так, предприятие в Янино под Санкт-Петербургом, производящее 100 тысяч рационов готовой еды в сутки, было продано структуре RBE Group Андрея Шокина. Об этом сообщил источник на рынке корпоративного питания. «Предприятие в Янино могла выкупить RBE Group Андрея Шокина, обеспечивающая питанием в том числа поезда „Сапсан“ и вагоны-рестораны РЖД. Сейчас кухня-фабрика временно не работает, так как новый владелец уже готовится к ее перезапуску», — передает «Коммерсант». ООО «Комбинат питания», часть ГК «Конкорд», планирует продать имущество филиала «Северо-Запад» в 2024 году. Фабрика, запущенная в 2010 году в Янино, Ленинградская область, производит 100 тысяч рационов в сутки, сказано в тексте. Отмечается, что у компании «Конкорд» остается одно предприятие — центральный филиал ООО «Комбинат питания», который продолжит работу в этом году. Фабрика расположена в селе Кленово в Новой Москве. Евгений Пригожин погиб 23 августа. Самолет Embraer, на котором он летел, потерпел крушение в Тверской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа Конкорд, основанная бизнесменом Евгением Пригожиным, продает свои фабрики-кухни. Так, предприятие в Янино под Санкт-Петербургом, производящее 100 тысяч рационов готовой еды в сутки, было продано структуре RBE Group Андрея Шокина. Об этом сообщил источник на рынке корпоративного питания. «Предприятие в Янино могла выкупить RBE Group Андрея Шокина, обеспечивающая питанием в том числа поезда „Сапсан“ и вагоны-рестораны РЖД. Сейчас кухня-фабрика временно не работает, так как новый владелец уже готовится к ее перезапуску», — передает «Коммерсант». ООО «Комбинат питания», часть ГК «Конкорд», планирует продать имущество филиала «Северо-Запад» в 2024 году. Фабрика, запущенная в 2010 году в Янино, Ленинградская область, производит 100 тысяч рационов в сутки, сказано в тексте. Отмечается, что у компании «Конкорд» остается одно предприятие — центральный филиал ООО «Комбинат питания», который продолжит работу в этом году. Фабрика расположена в селе Кленово в Новой Москве. Евгений Пригожин погиб 23 августа. Самолет Embraer, на котором он летел, потерпел крушение в Тверской области.