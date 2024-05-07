В Перми 9 Мая пройдет крестный ход с портретами ветеранов войны

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Крестный ход, посвященный Дню народного единства и празднику Казанской иконы Божией Матери. Екатеринбург, иконы, крестный ход, поломники, образа, казанская икона божией матери, православие
Крестный ход пройдет по Перми 9 мая Фото:

Петропавловский собор Перми приглашает православных верующих принять участие в крестном ходе в День Победы. По формату он будет напоминать шествие «Бессмертного полка», которое в этом году в очном формате не проводится.

«Приглашаем вас прийти на крестный ход с портретами ваших родственников — ветеранов Великой Отечественной войны, участников трудового фронта, жителей блокадного Ленинграда, детей войны. Пусть их лица, их подвиг и жертва навсегда останутся в наших сердцах», — говорится на сайте петропавловского собора.

Крестный ход состоится 9 Мая после праздничной Божественной литургии. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2024 году акция «Бессмертный полк» не будет проведена в обычном формате из-за угроз общественной безопасности. Желающим почить память героев предлагается использовать онлайн-формат.

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Петропавловский собор Перми приглашает православных верующих принять участие в крестном ходе в День Победы. По формату он будет напоминать шествие «Бессмертного полка», которое в этом году в очном формате не проводится. «Приглашаем вас прийти на крестный ход с портретами ваших родственников — ветеранов Великой Отечественной войны, участников трудового фронта, жителей блокадного Ленинграда, детей войны. Пусть их лица, их подвиг и жертва навсегда останутся в наших сердцах», — говорится на сайте петропавловского собора. Крестный ход состоится 9 Мая после праздничной Божественной литургии. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2024 году акция «Бессмертный полк» не будет проведена в обычном формате из-за угроз общественной безопасности. Желающим почить память героев предлагается использовать онлайн-формат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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