В Перми 9 Мая пройдет крестный ход с портретами ветеранов войны

07 мая 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Крестный ход пройдет по Перми 9 мая Фото: Анна Майорова © URA.RU Петропавловский собор Перми приглашает православных верующих принять участие в крестном ходе в День Победы. По формату он будет напоминать шествие «Бессмертного полка», которое в этом году в очном формате не проводится. «Приглашаем вас прийти на крестный ход с портретами ваших родственников — ветеранов Великой Отечественной войны, участников трудового фронта, жителей блокадного Ленинграда, детей войны. Пусть их лица, их подвиг и жертва навсегда останутся в наших сердцах», — говорится на сайте петропавловского собора. Крестный ход состоится 9 Мая после праздничной Божественной литургии. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2024 году акция «Бессмертный полк» не будет проведена в обычном формате из-за угроз общественной безопасности. Желающим почить память героев предлагается использовать онлайн-формат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Петропавловский собор Перми приглашает православных верующих принять участие в крестном ходе в День Победы. По формату он будет напоминать шествие «Бессмертного полка», которое в этом году в очном формате не проводится. «Приглашаем вас прийти на крестный ход с портретами ваших родственников — ветеранов Великой Отечественной войны, участников трудового фронта, жителей блокадного Ленинграда, детей войны. Пусть их лица, их подвиг и жертва навсегда останутся в наших сердцах», — говорится на сайте петропавловского собора. Крестный ход состоится 9 Мая после праздничной Божественной литургии. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2024 году акция «Бессмертный полк» не будет проведена в обычном формате из-за угроз общественной безопасности. Желающим почить память героев предлагается использовать онлайн-формат.